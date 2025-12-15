حسام بدران: حماس تحولی کیفی در تقابل با دشمن صهیونیستی ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین شهاب، حسام بدران عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در سخنانی به مناسبت سالروز تأسیس این جنبش گفت: حماس در مقطعی حساس و همزمان با تحولات بزرگ منطقهای و میدانی پا به عرصه گذاشت و توانست تحولی کیفی در تاریخ تقابل با دشمن صهیونیستی ایجاد کند.
وی یاد شهدای فلسطین و حماس به ویژه فرماندهان برجسته این جنبش را گرامی داشت و افزود که رهبران و مجاهدان حماس در طول سالها، نبرد طولانی و پیوستهای را با دشمن داشته و لحظهای از انجام وظیفه جهادی خود در مسیر آزادی فلسطین عقبنشینی نکردهاند.
این عضو دفتر سیاسی حماس افزود: کارنامه مقاومت، قافلههای پیاپی شهدا و گستره نبردها در سراسر فلسطین، گواه روشنی بر تداوم این مسیر مبارزاتی است.
وی افزود که حماس از آغاز تأسیس، همزمان در عرصههای نظامی، سیاسی و نبرد روایتها و آگاهیبخشی برای تثبیت گفتمان آزادی فعال بوده است.
بدران با اشاره به ایستادگی حماس در برابر طرحها و توطئههای مختلف برای حذف مسئله فلسطین، تأکید کرد که این جنبش با هرگونه تلاش برای القای شکست و ناامیدی در میان ملت فلسطین مقابله کرده است.
وی حماس را یک جنبش رهاییبخش ملی با پروژهای جامع و متمدن توصیف کرد که در تمامی عرصهها حضور مؤثر داشته و نقش ویژهای در تاریخ گذشته و حال ملت فلسطین ایفا کرده است.
بدران همچنین بر ضرورت یکپارچهسازی توانمندیها و تلاش برای تحقق هدف اصلی، یعنی آزادی سرزمین فلسطین و دستیابی ملت به حق تعیین سرنوشت، تأکید کرده و از آمادگی دائمی حماس برای همکاری و کار مشترک ملی خبر داد.
عضو ارشد حماس تصریح کرد که حماس آماده هرگونه توافق ملی فراگیر است که بتواند آرمانها و خواستههای ملت فلسطین را محقق سازد و مسیر مقاومت و مبارزه با پروژه صهیونیستی را تداوم بخشد.
از سوی دیگر گروههای مقاومت فلسطین نیز با صدور پیامهای جداگانه سی و هشتمین سالروز تأسیس حماس را تبریک گفتند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تبریک این مناسبت به رهبری، اعضای دفتر سیاسی، کادرها و هواداران حماس و همچنین فرماندهی و مجاهدان گردانهای شهید عز الدین قسام، اعلام کرد که حماس نقطه عطفی مهم در تاریخ جهاد و مبارزه ملت فلسطین به شمار میرود و نقش تعیین کنندهای در ایجاد تحولی سرنوشتساز در روند نبرد با اشغالگران ایفا کرده است.
جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز ضمن تبریک سالروز تأسیس حماس گفت که این جنبش سهمی مؤثر و ارزشمند در کارنامه مبارزات ملی فلسطین داشته و نمادی زنده از پایبندی عمیق به گزینه مقاومت به شمار میآید.
جنبش ابتکار ملی فلسطین نیز از نقش مقاومتی، سیاسی و مبارزاتی حماس، به ویژه در شرایط سخت جنگ نسلکشی، محاصره و ویرانی سازمان یافته علیه ملت فلسطین قدردانی کرد.
همچنین جبهه خلق برای آزادی فلسطین – فرماندهی کل، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی همه نقاط عطف مشترک مبارزاتی و اصول ثابت در مسیر آزادی فلسطین دانست.
