به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ۹ صبح یکشنبه هفتم دی ماه با میانگین ۷۲ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و پارک زمزم با عدد ۷۱، احمدآباد ۹۶، خیابان پروین اعتصامی ۷۹، بزرگراه خرازی ۶۷، دانشگاه صنعتی ۵۱، زینبیه ۹۹، سپاهان‌شهر ۷۸، خیابان فرشادی ۷۶، فیض ۶۶، خیابان کاوه ۷۰، هزار جریب ۵۴ و ولدان ۵۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان انقلاب و کردآباد با عدد ۱۰۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در رودکی و میرزا طاهر به ترتیب با عدد ۴۳ و ۴۹ AQI پاک است.

امروز هوای کاشان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در شاهین‌شهر ناسالم برای گروه‌های حساس است. هواشناسی اعلام کرده که از اواخر وقت یکشنبه هفتم دی ماه از غرب و جنوب استان فعالیت سامانه بارش‌زا اغاز خواهد شد تا چهارشنبه ادامه می‌یابد. با وجود این همچنان در مناطق مرکزی و صنعتی احتمال شرایط آلودگی هوا طی امروز وجود دارد.

کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان نیز به دلیل وضعیت قرمز هوا طی روز گذشته اعلام کرد که مدارس و دانشگاه‌های اصفهان امروز یکشنبه به صورت غیرحضوری است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

