به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشبینی نشاندهنده عبور امواج متناوب کمارتفاع تراز میانی جو از کشور تا سهشنبه است که موجب بارش برف و باران و وزش باد در مناطق وسیعی از کشور خواهد شد.
بر اساس خروجی فعلی مدلها، این سامانه استان مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و عمده ناپایداریها در سه روز آتی تا دوشنبه به صورت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید خواهد بود؛ هرچند احتمال برخی بارشهای پراکنده برف در مناطق کوهستانی در این مدت دور از انتظار نیست.
با ورود موج دیگری از این سامانه در روز سهشنبه، بیشتر مناطق استان شاهد بارش برف، وزش باد شدید و کولاک برف خواهند بود.
بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی استان مرکزی دمای هوا که در روزهای آتی تا حدی گرمتر خواهد شد، از سهشنبه با نفوذ توده هوای سرد و شمالی شدن جریانات جوی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
همچنین به دلیل وجود رطوبت سطحی و تداوم سرمای هوا، پدیده مه در مناطق مستعد استان مرکزی بهویژه مناطق حاشیه تالاب میقان پیشبینی میشود.
