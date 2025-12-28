به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، بهبود و ترمیم زخمها، بهویژه سوختگیها و زخمهای مزمن، یکی از چالشهای مهم پزشکی و مراقبتهای بهداشتی است که اثرات مستقیم اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد. شرکت داروسازی عماد با بهرهگیری از فناوری نانو موفق به تولید پانسمانی حاوی نانوذرات نقره با خاصیت آنتیباکتریال شده است که میتواند طیف وسیعی از میکروبها را از بین برده و از عفونت محل زخم جلوگیری کند.
این محصول با جاذب ترشحات و خاصیت ضدعفونیکنندگی، فرآیند ترمیم زخمهای سوختگی درجه ۲ و ۳، زخمهای دیابتی، زخمهای بستر و زخمهای مزمن را تسریع میکند. استفاده از فناوری نانو، بازدهی درمانی بالاتر، کاهش مدت زمان بستری، کاهش هزینههای درمان و بهبود کیفیت زندگی بیماران را به همراه دارد و میتواند نقش مهمی در توسعه محصولات پزشکی پیشرفته ایرانی ایفا کند.
پانسمان حاوی نانوذرات نقره، با برند Agicoat و تولید شرکت داروسازی عماد، گامی مؤثر در بهبود فرآیند درمان زخمهای ناشی از سوختگی و جراحات شدید محسوب میشود. نگهداری محل آسیب دیده در شرایط تمیز و ضدعفونی شده، برای جلوگیری از عوارضی مانند التهاب، ترشحات چرکی و از هم گسیختگی زخم اهمیت حیاتی دارد. با توجه به چالشهای موجود در فرآیند درمان، استفاده از پانسمانهای سنتی معمولاً محدودیتهایی در کنترل میکروبها و حفظ محیط پاکیزه محل زخم دارد.
اهمیت محصول در اثرگذاری مستقیم آن بر سلامت و کاهش عوارض زخمهاست. پانسمانهای حاوی نانوذرات نقره با فناوری نانو، قادر به از بین بردن طیف وسیعی از باکتریها هستند و بهطور قابل توجهی ریسک عفونت محل زخم را کاهش میدهند. اثرگذاری نانوذرات نقره به دلیل رهایش یون نقره و اتصال آنها به پروتئینهای حاوی گوگرد در سطح غشای باکتریهاست؛ این فرآیند، زنجیره تنفسی و مورفولوژی باکتریها را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت منجر به مرگ سلولی میشود.
ویژگی منحصربهفرد این پانسمان، توانایی جذب ترشحات زخم و کنترل محیط مرطوب آن است که شرایط ایدهآل برای ترمیم سریع بافت را فراهم میکند. این محصول برای درمان انواع زخمها از جمله سوختگیهای درجه ۲ و ۳، زخمهای دیابتی حاد، زخمهای بستر و زخمهای مزمن مناسب است و میتواند در بیمارستانها، مراکز درمانی و خانهها مورد استفاده قرار گیرد.
اثرات اقتصادی و اجتماعی این فناوری نیز قابل توجه است. کاهش مدت زمان بهبود زخمها موجب کاهش هزینههای بستری بیماران و کاهش بار مالی سیستم درمانی میشود. از سوی دیگر، پیشگیری از عفونت و کاهش نیاز به مصرف آنتیبیوتیکها، ضمن حفظ سلامت عمومی، مانع افزایش مقاومت دارویی و هزینههای درمانی مرتبط میشود. استفاده از پانسمانهای نانو همچنین میتواند بهرهوری کادر درمانی را افزایش داده و به کاهش مراجعه مجدد بیماران کمک کند.
تولید داخلی این پانسمان با فناوری نانو، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای کشور، مسیر صادرات محصولات پیشرفته پزشکی را نیز هموار میسازد. این محصول نشاندهنده توانمندی شرکتهای دانشبنیان ایرانی در حوزه پزشکی و مراقبتهای بهداشتی است و میتواند جایگزین محصولات مشابه وارداتی با کیفیت قابل مقایسه شود.
فناوری به کار رفته در پانسمان Agicoat، علاوه بر خاصیت آنتیباکتریال، سازگار با محیط زیست است. استفاده از نانوذرات نقره در ابعاد نانومتری موجب افزایش اثر ضدمیکروبی و کاهش مصرف مواد فعال شده است. این فناوری نوین، ضمن حفظ سلامت بافتهای سالم اطراف زخم، بازده درمانی بالاتری نسبت به روشهای سنتی دارد و امکان کنترل دقیقتر فرآیند ترمیم را فراهم میکند.
شرکت داروسازی عماد با سرمایهگذاری در پژوهش و توسعه، موفق به تولید محصولی شده که همزمان با کنترل عفونت، جاذب ترشحات و افزایش کیفیت ترمیم زخم است. پانسمانهای Agicoat به دلیل خواص نانو و ضدباکتریال، میتوانند در کاهش مصرف داروهای مکمل و آنتیبیوتیکها نیز مؤثر باشند و به کاهش مقاومت میکروبی کمک کنند.
علاوه بر تأثیر مستقیم درمانی، این محصول اثرات اجتماعی مثبت نیز دارد. کاهش طول دوره درمان و بهبود سریعتر بیماران، موجب کاهش آسیبهای روحی و روانی ناشی از سوختگی و زخمهای مزمن میشود. همچنین خانوادهها و مراقبان بیماران، با استفاده از این پانسمان میتوانند بار مراقبتی کمتری را تجربه کنند و کیفیت زندگی بیمار و اطرافیان وی افزایش یابد.
از سوی دیگر، توانمندی تولید این پانسمان در داخل کشور موجب ایجاد اشتغال در حوزههای تحقیق، تولید و کنترل کیفیت شده و زنجیره تأمین محصولات پزشکی را تقویت میکند. این امر به توسعه صنعتی کشور و ارتقای جایگاه فناوریهای پیشرفته ایرانی در سطح ملی و بینالمللی کمک میکند.
در نهایت، پانسمان نانو Agicoat به عنوان یک محصول دانشبنیان ایرانی، نمونهای از همافزایی فناوری نانو و مراقبتهای پزشکی است که علاوه بر بهبود سلامت بیماران، اثرات اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه دارد. با بهرهگیری از این فناوری، مسیر تولید محصولات پیشرفته پزشکی داخلی هموار شده و امکان توسعه و صادرات محصولات مراقبتی و درمانی با کیفیت جهانی فراهم شده است.
