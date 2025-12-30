منطقه کاشان بیمارستان تخصصی سوختگی ندارد

فرشته سعدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سوختگی یکی از پرهزینه‌ترین آسیب‌های حوزه سلامت است، اظهار کرد: سالانه ۲۵ تا ۲۸ هزار نفر از مصدومان سوختگی در مراکز درمانی بستری می‌شوند که متأسفانه حدود سه هزار نفر از آنان جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۱۳ هزار نفر نیز دچار ازکارافتادگی می‌شوند.

وی، با اشاره به نقش حیاتی پوست در سلامت بدن ابراز کرد: پوست بزرگ‌ترین عضو بدن است و نقش اساسی در تنظیم دمای بدن، حفظ آب و جلوگیری از عفونت‌ها دارد و در سوختگی‌های شدید، از بین رفتن این سد دفاعی می‌تواند منجر به آسیب گسترده اندام‌های حیاتی شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل، با اشاره به آمار نگران‌کننده سوختگی در کشور گفت: میزان بروز سوختگی در ایران حدود هشت برابر متوسط جهانی است و سالانه بیش از ۱۵۰ هزار مورد سوختگی در کشور رخ می‌دهد.

وی با تشریح انواع سوختگی‌ها تصریح کرد: سوختگی‌ها به انواع حرارتی، شیمیایی، الکتریکی و ناشی از اشعه تقسیم می‌شوند و از نظر شدت نیز در درجات یک تا چهار طبقه‌بندی می‌شوند که درجات بالاتر می‌توانند عضلات، اعصاب و حتی استخوان را درگیر کنند.

سعدآبادی با بیان اینکه سوختگی‌های ناشی از مایعات داغ، شعله، بخار، برق و مواد شیمیایی شایع‌ترین موارد مراجعه به مراکز درمانی هستند، افزود: سوختگی با روغن و مواد چرب به دلیل زمان تماس طولانی‌تر با پوست، معمولاً عمیق‌تر و خطرناک‌تر است و هزینه درمان هر سانتی‌متر از سوختگی شدید می‌تواند به ده‌ها میلیون تومان برسد.

وی تأکید کرد: در سوختگی‌های شدید، درمان صرفاً به ناحیه آسیب‌دیده محدود نمی‌شود و کل بدن دچار اختلالات متابولیک، کم‌آبی، عفونت و التهاب می‌شود که در صورت تأخیر در درمان، می‌تواند جان بیمار را به خطر بیندازد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل با اشاره به نبود مرکز تخصصی سوختگی در کاشان گفت: بیماران دچار سوختگی‌های شدید برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز سوختگی استان اصفهان ارجاع داده می‌شوند.

وی با تأکید بر اهمیت کمک‌های اولیه در سوختگی تصریح کرد: خنک‌کردن محل سوختگی با آب خنک به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه، خودداری از ترکاندن تاول‌ها و پرهیز از استفاده از مواد سنتی مانند خمیردندان یا سیب‌زمینی از مهم‌ترین اقدامات اولیه است.

سعدآبادی همچنین با هشدار نسبت به خطر مسمومیت با مونوکسید کربن گفت: نقص در نصب یا انسداد دودکش وسایل گازسوز می‌تواند منجر به مسمومیت خاموش و مرگ شود و لازم است شهروندان به‌طور مستمر از ایمنی وسایل گرمایشی اطمینان حاصل کنند.

وی در پایان با بیان اینکه درمان اصلی پیشگیری از سوختگی است با توجه به هزینه هنگفتی که برای پیوند پوست و غیره نیاز است، خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی در منزل و محیط کار، مراقبت از کودکان، کنترل وسایل گازسوز و برقی و آموزش عمومی می‌تواند از بروز بخش عمده‌ای از سوختگی‌ها جلوگیری کند.