به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در آئین اختتامیه نخستین المپیاد ورزش‌های درون دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان این رویداد، اظهار کرد: لازم می‌دانم به همه دانشجویانی که در این مسابقات شرکت کردند، چه آنهایی که برنده شدند و چه آنهایی که نتیجه را واگذار کردند، تبریک بگویم؛ از نظر من همه آنها برنده هستند، چرا که در یک فعالیت بسیار سازنده و ارزشمند مشارکت داشته‌اند.

وی ضمن تشکر از همه فعالان این رویداد ورزشی دانشجویی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش مشارکت دانشجویان در سال‌های آینده، اظهار کرد: آماری که دکتر میردهقان معاون فرهنگی دانشگاه ارائه کردند نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد دانشجویان در این فعالیت‌های ورزشی مشارکت داشته‌اند. امیدوارم در دوره‌های بعدی شاهد حضور گسترده‌تر دانشجویان باشیم.

سروش ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم رشته‌های ورزشی بیشتری به این المپیاد اضافه شود، به‌ویژه رشته‌های رزمی، اشکالی ندارد که دانشجویان در داخل رینگ و سالن، رقابت جدی داشته باشند، ولی بیرون از میدان مسابقه، با یکدیگر دوست و رفیق باقی بمانند.

وی با بیان خاطره‌ای از تاریخ دانشگاه گفت: یکی از دوستان ما که در سال ۱۳۵۴ در دانشکده مهندسی مکانیک پذیرفته شده بود، نقل می‌کرد که در سال‌های ۵۳ یا ۵۴، در جریان یک المپیاد بین‌دانشگاهی، شاهد رقابت تیم‌های دانشگاهی از جمله پلی‌تکنیک تهران بوده است. به گفته او، شور، هیجان و شعارهای ورزشکاران پلی‌تکنیک به‌گونه‌ای بود که باعث شد علاقه‌مند شود رشته مهندسی مکانیک را در پلی‌تکنیک تهران تحصیل کند.

پیشنهاد برگزاری مسابقات ورزشی میان اساتید دانشگاه

وی تأکید کرد: این‌گونه فعالیت‌ها باید تکرار شود و حتی پیشنهاد کرده‌ام مسابقاتی میان اساتید نیز برگزار شود تا فضای نشاط، رقابت سالم و همدلی در دانشگاه بیش از پیش تقویت شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با تأکید بر گسترش فعالیت‌های ورزشی در میان دانشگاهیان، گفت: از دانشجویان و اساتیدی که به ورزش علاقه‌مند هستند، درخواست می‌کنم در رشته‌های مختلف ورزشی فعال شوند و چه‌بسا در آینده بتوان تیم‌هایی مشترک متشکل از اساتید و دانشجویان تشکیل داد؛ برای مثال تیم‌های والیبال یا سایر رشته‌ها که اعضای آن از دانشکده‌های مختلف و حتی تیم‌های برتر رقابت‌ها باشند.

وی افزود: همواره در هر جایی که حضور داشته‌ام، تأکید کرده‌ام دانشجویانی که ورزش می‌کنند، اثر مثبت آن را در تحصیل و آموزش خود نیز مشاهده خواهند کرد. در عین حال، خواهش من این است که مراقب باشید بهانه‌ای به دست افرادی داده نشود که معتقدند این برنامه‌ها مانع درس و مشق دانشجویان می‌شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: از دانشجویان انتظار می‌رود همان‌طور که نسبت به فعالیت‌های بدنی و ورزشی جدی هستند، نسبت به درس و تحصیل خود نیز توجه و جدیت کافی داشته باشند.

سروش با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: ورزش، به‌ویژه ورزش‌های گروهی مانند والیبال، فوتبال، بسکتبال و فوتسال، علاوه بر آمادگی جسمانی، آموزه‌های مهم دیگری نیز به همراه دارد؛ از جمله کار تیمی، تعصب تیمی، کنترل خشم، مدیریت احساسات و حتی کنترل رفتار در زمان پیروزی یا شکست.

وی افزود: گاهی گفته می‌شود برخی افراد «جنبه برد» یا «جنبه باخت» ندارند؛ به نظر من، فضای رقابت‌های ورزشی بهترین بستر برای تمرین و تجربه این مهارت‌هاست؛ مهارت‌هایی که دانشجویان در آینده زندگی حرفه‌ای و اجتماعی خود نیز به آن‌ها نیاز خواهند داشت.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه اظهار امیدواری کرد که روزی برسد که در تیم‌های باشگاهی و حتی تیم‌های ملی کشور، افرادی حضور داشته باشند که مسیر خود را از دانشگاه‌ها آغاز کرده‌اند؛ همان‌گونه که در برخی کشورها، تیم‌های ورزشی حرفه‌ای از بستر دانشگاه‌ها شکل می‌گیرند.