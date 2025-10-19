دانشجویان از روز اول تحصیل در دانشگاه هدف خود را مشخص کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید ابوالفضل میردهقان در مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود، با تبریک آغاز سال تحصیلی سال جدید گفت: ورود شما دانشجویان را به این دانشگاه تبریک می‌گویم و امیدوارم دوران تحصیل در مقطع کارشناسی برایتان دوره‌ای بسیار پربار و درخشان باشد.

وی خطاب به دانشجویان با بیان اینکه شما به دانشگاهی قدم گذاشته‌اید که مادر دانشگاه‌های صنعتی کشور است و ارائه بسیاری از رشته‌های مهندسی در کشور از همین‌جا آغاز شده است، اظهار کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر اساساً با هدف تربیت مهندس برای صنعت کشور تأسیس شد و بسیاری از بزرگان علمی و صنعتی کشور از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه هستند.

میردهقان ادامه داد: در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اساتید برجسته، فارغ التحصیلان توانمند و فضای علمی بسیار ارزشمندی وجود دارد و اگر در جامعه از مردم بپرسید که کدام دانشگاه صنعتی معتبر است؛ بسیاری از آنها از «امیرکبیر (پلی تکنیک)» به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر کشور یاد می‌کنند. این سخنان را می‌گویم تا قدر موقعیت خود را بدانید.

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اهمیت شکرگزاری و قدردانی از خانواده‌ها گفت: نخستین نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که شکرگزار خدا باشید؛ چراکه استعداد و توانایی بزرگی به شما عطا کرده تا بتوانید در یکی از دانشگاه‌های تراز اول کشور پذیرفته شوید. دوم اینکه قدردان پدر و مادر خود باشید. آنان زحمات فراوانی متحمل شده‌اند تا شما امروز در این نقطه بایستید. شاید عمق این زحمات را زمانی درک کنید که خود تجربه پدر یا مادر شدن را داشته باشید.

وی ادامه داد: ارتباط شما با خانواده پس از ورود به دانشگاه نیز نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی‌تان دارد، به‌ویژه برای دانشجویانی که از شهرستان‌ها آمده‌اند و در خوابگاه اقامت دارند. حفظ ارتباط صمیمی با خانواده می‌تواند عامل مؤثری در موفقیت شما باشد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اهمیت هدف‌گذاری در آغاز دوران دانشگاهی گفت: تا امروز بزرگ‌ترین هدف شما قبولی در کنکور بوده است. اما اکنون که وارد دانشگاه شده‌اید، باید هدف جدیدی برای خودتان تعیین کنید. تجربه نشان داده است که بسیاری از دانشجویان پس از ورود به دانشگاه دچار افت تحصیلی می‌شوند، چون احساس می‌کنند به هدفشان رسیده‌اند. از همین حالا که هنوز کلاس‌ها آغاز نشده، برای خودتان هدفی تازه ترسیم کنید.

وی با تاکید بر اینکه دانشجو نباید تنها به این فکر کند که در آینده در جایی مشغول به کار شود؛ بلکه باید به کارآفرینی بیندیشد، خاطر نشان کرد: تصور کنید در آینده می‌خواهید کارآفرین، مدیر، یا بنیانگذار شرکتی باشید که برای جامعه و منطقه خود اشتغال ایجاد می‌کنید. از همین امروز که تازه وارد دانشگاه شده‌اید، هدفی روشن برای آینده خود انتخاب کنید. بدون هدف، انگیزه از بین می‌رود، اما با هدف مشخص، دوران دانشگاه برای شما بسیار پربار خواهد بود.

میردهقان اضافه کرد: تجربه نشان داده است که تنها سه تا چهار درصد افراد، هدف مشخصی برای زندگی‌شان دارند و بسیاری از همان تعداد نیز برنامه دقیقی برای دستیابی به هدفشان ندارند. اگر هدفی درست انتخاب کنید، آینده‌ای روشن در انتظارتان خواهد بود. دانشگاه صنعتی امیرکبیر زمینه و پتانسیل لازم برای رشد شما را در مسیر دستیابی به اهداف بزرگ فراهم می‌کند.

وی در ادامه به اهمیت فعالیت‌های جانبی در کنار تحصیل اشاره کرد و گفت: در کنار درس که اولویت اصلی شماست، حتماً وارد فعالیت‌های دیگر هم بشوید. در برنامه‌ریزی خود فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و هنری را نیز بگنجانید. در این مسیر، درس را به عنوان اولویت نخست در نظر بگیرید؛ اما سایر توانایی‌های خود را نیز پرورش دهید.

وی با اشاره به تنوع فرهنگی در دانشگاه افزود: یکی از ویژگی‌های ارزشمند دانشگاه این است که دانشجویان از اقوام و استان‌های مختلف کشور گرد هم آمده‌اند. این تنوع فرهنگی فرصتی است تا دوستان جدیدی پیدا کنید و شناخت بهتری از سراسر ایران به دست آورید. این ارتباطات در آینده نیز سرمایه‌ای ارزشمند برای شما خواهد بود.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان، برای همه دانشجویان آرزوی سلامتی و توفیق کرد و گفت: ما در معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در تمام دوران تحصیل در کنار شما خواهیم بود و امیدوارم چهار سال دیگر همه شما را در لباس فارغ‌التحصیلی پلی‌تکنیک تهران ببینیم.