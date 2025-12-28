بیرامی: ۳۰ طرح ورزشی تا پایان سال در آذربایجان غربی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بیرامی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای ورزش استان با بیان اینکه در حال حاضر ۲۴۲ پروژه ورزشی در سطح استان در حال اجراست، اظهار کرد: از این تعداد، ۵۰ پروژه در اولویت افتتاح قرار دارند و ۳۰ پروژه نیز تا پایان سال جاری در صورت تخصیص منابع به بهرهبرداری میرسند.
وی با بیان اینکه اعتبارات مصوب منابع استانی بخش ورزش با رشد ۱۵ درصدی در سال جاری به ۶۵۵ میلیارد تومان رسیده است، افزود: امسال سرمایه گذاری در حوزه ورزش در دستور کار قرار گرفته و در این راستا حجم کل سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش استان نزدیک به ۳.۵ همت رسیده است.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: امسال، ورزشکاران استان موفق به کسب ۹۷ مدال جهانی، آسیایی و بینالمللی شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.
وی یادآور شد: آذربایجانغربی امسال میزبان هزار و ۷۰۰ ورزشکار خارجی از ۵۶ کشور دنیا و ۲۹ هزار ورزشکار در قالب ۷۹ رویداد داخلی بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجانغربی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر حدود ۵۷ درصد از درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین میشود که بخش عمدهای از آن صرف پرداخت حقوق و هزینههای جاری میشود و ماهیت عمرانی ندارد.
رضا علی نژاد با بیان اینکه در سال جاری، چهار پروژه ورزشی معرفیشده در سامانه، جزو پروژههای ملی بودند، گفت: همچنین پروژههای نشان دار شده استان، از جمله در شهرستانهایی مانند سلماس، قابلیت جذب مالیات مودیان حتی خارج از استان را نیز دارند و محدود به مودیان همان شهرستان نیستند.
وی یادآور شد: نشان دار کردن مالیاتها یک ابزار شفاف و قانونی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام است، نه ابزاری برای افزایش بودجه استان خارج از چارچوبهای مصوب؛ و موفقیت این طرح، نیازمند اولویتبندی دقیق، اطلاعرسانی گسترده و همراهی مودیان است.
علی نژاد با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن این فرآیند تصریح کرد: اگر منابع محدود بین تعداد زیادی پروژه توزیع شود، عملاً هیچکدام به سرانجام نمیرسند. بر همین اساس، شرط نخست انتخاب پروژهها، قابلیت تکمیل و بهرهبرداری در کوتاهمدت و همچنین توزیع عادلانه بین شهرستانهای استان است.
نظر شما