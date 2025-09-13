به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل میردهقان، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امیرکبیر، در مراسم افتتاحیه نخستین المپیاد ورزشهای فناورانه که امروز (شنبه ۲۲ شهریورماه) در این دانشگاه برگزار شد، بر ضرورت توجه به ورزش در جامعه دانشگاهی تأکید کرد.
وی با اشاره به آمار پایین فعالیت بدنی در کشور گفت: بهطور متوسط جامعه ایرانی تنها ۱۳ دقیقه در روز ورزش میکند و این میزان در مراکز آموزشی و میان دانشگاهیان به ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در روز میرسد. این آمار یک زنگ خطر جدی است.
وی افزود: اگر بپذیریم که ورزش نقشی اساسی در ارتقای سلامت و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد، باید نگاه و رویکرد دانشگاهها به ورزش تغییر کند.
میردهقان با بیان اینکه نسل امروز با فناوری رشد کرده است و فناوری بخش جداییناپذیر زندگی آنهاست، خاطرنشان کرد: یکی از عرصههای جذاب فعالیت، ترکیب ورزش و فناوری است؛ جایی که توان جسمی و ذهنی در کنار هم قرار میگیرند. امروز در دانشگاه امیرکبیر اولین دوره این مسابقات را با حضور حدود ۸۰ دانشگاه کشور برگزار کردیم و امیدواریم در سالهای بعد با استقبال بیشتری برگزار شود.
عباس سروش، سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم افتتاحیه اولین المپیاد ورزشهای فناورانه که امروز شنبه ۲۲ شهریورماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، گفت: شاید من اولین مسئول دانشگاهی باشم که به شما دانشجویان میگویم فقط درس نخوانید. حتماً در کنار درس خواندن، وقتی را برای ورزش و فعالیتهای فیزیکی و دستهجمعی اختصاص دهید. مطمئن باشید این کار نهتنها در تحصیل بلکه در آینده شغلی شما هم تأثیرگذار خواهد بود.
وی در ادامه افزود: قدر خود، کشور و ملت خود را بدانید و خود را دستکم نگیرید. احساس حقارت نکنید و اعتماد به نفس داشته باشید. در همه زمینهها از جمله ورزشی، علمی و فکری در ردههای بسیار خوب میدرخشیم.
سروش با اشاره به ساخت سالن ورزشی دانشگاه امیرکبیر توسط خیرین گفت: این سالن و ساختمان با کمک خیرینی ساخته شده که فارغالتحصیل این دانشگاه بودهاند. فارغالتحصیلان این دانشگاه به جایگاهی رسیده اند که میتوانند بخشی از سرمایه خود را برای دانشگاه و کشور هزینه کنند. بدون شک دانشجویان امروز نیز به جایگاهی خواهند رسید که این مسیر را ادامه دهند.
