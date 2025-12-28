فرصت ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی ۲۴ ساعت تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان واجد شرایط شرکت در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی می‌توانند از ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۷ دی تا ساعت ۸ صبح دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (آزاد، بومی و یا رزمنده) صرفاً یکی از رشته‌های فوق تخصصی را انتخاب و براساس مفاد راهنمای منتشر شده، ثبت نام کنند.

داوطلبان حائز رتبه‌های برتر آزمون دانشنامه تخصصی در رشته‌های پیش نیاز در سال تحصیلی ۱۴۰۴ که مشمول خدمت وظیفه عمومی هستند، باید مراتب را در فرم ثبت نام اینترنتی اعلام کنند.

در صورتی که افراد مورد بحث جهت خدمت نظام وظیفه اعزام شده باشند، وزارت بهداشت هیچگونه تعهدی در قبال اخذ معافیت تحصیلی به عهده نخواهد داشت. در صورتی که داوطلب با استفاده از ماده ۱ قانون نحوه تأمین اعضای هیئت علمی جذب شده و مشلول به خدمت باشد مطابق مقررات از خدمت ترخیص خواهد شد.

ثبت نام بیش از یک بار مجاز نبوده و باعث حذف نام داوطلب از لیست داوطلبان شرکت در آزمون می‌شود. پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست.

صرفاً به مدارک ثبت نامی که در مهلت مقرر ثبت نام و از طریق وب سایت اینترنتی مربوطه ارسال شود، ترتیب اثر داده خواهد شد.

نتیجه بررسی مدارک و مجوز شرکت در آزمون داوطلبان در سایت مرکز سنجش در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ قابل مشاهده است.

آزمون کتبی چهل وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته‌های مصوب در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد. محل برگزاری آزمون کتبی در هنگام توزیع کارت به اطلاع کلیه داوطلبان رسانده خواهد شد.

آزمون شفاهی براساس جدول زمانبندی که در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه ارائه می‌شود، برگزار خواهد شد.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه ۱۶ دی و چهارشنبه ۱۷ دی از طریق وب سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir در دسترس قرار می‌گیرد.

شرایط لازم جهت شرکت در آزمون دستیاری فوق تخصصی دوره چهل و سوم

توجه ۱: متقاضیان می‌توانند مطابق با آئین نامه آموزش دوره‌های فوق تخصصی و مفاد راهنما ثبت نام کنند. توجه ۲: در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد.

۱- تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی. تبصره: اعضای هیئت علمی رسمی (قطعی یا آزمایشی) برای تحصیل در دوره‌های فوق تخصصی نیاز به گزینش عمومی مجدد ندارند.

۲- داشتن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز. مرجع بررسی کننده قبولی در آزمون دانشنامه تخصصی مرکز سنجش آموزش پزشکی است. تبصره: طبق مفاد قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی دانش آموختگان رشته‌های تخصصی که با استفاده از مزایای سهمیه بومی مناطق محروم (قانون برقراری عدالت آموزشی) طی دوره کرده اند، صرفاً در صورت گذراندن حداقل نیمی از مدت تعهدات خود مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی خواهند بود.

۳- داشتن گواهی پایان تعهدات برای پزشکان مشمول خدمات ضریب k حداکثر تا تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵.

تبصره: متعهدین خدمت مقطع تخصص بالینی که تعهدات خود را به صورت آموزشی (هیئت علمی) می‌گذرانند، می‌توانند به شرط موافقت دانشگاه محل خدمت و منوط به نداشتن منع قانونی، طبق مقررات در آزمون شرکت کرده و در صورت قبولی در آزمون شروع به تحصیل کنند. (با توجه به بخشنامه شماره/۵۰۵/۴۶۴ د مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴ مرکز جذب، امور اعضای هیئت علمی و نخبگان وزارت بهداشت - فرم شماره ۱)

۴- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان. (سایر شرایط برای این موضوع در راهنمای ثبت نام درج شده است.)

۵- شرکت و قبولی در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی.

۶- نداشتن نقص عضو مؤثر حرفه ای برحسب رشته.

۷- عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته‌های فوق تخصصی پزشکی و دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و PhD.

تبصره: دارندگان مدرک دانشنامه فوق تخصصی و قبول شدگان آزمون نهایی و گواهینامه فوق تخصصی در یکی از رشته‌های پزشکی بالینی مجاز به شرکت مجدد در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیستند.

- بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شدگان تمامی دوره‌های پزشکی، دندانشزشکی، داروسازی و دامپزشکی، اعم از رایگان و غیررایگان، چه در دانشگاه یا موسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی دوره بعدی را نخواهند داشت.

کلیه افرادی که در آزمون پذیرفته می‌شوند در صورت انصراف از ثبت نام، عدم ثبت نام و عدم شروع به دوره به مدت یک دوره از شرکت در آزمون محروم خواهند شد.