اعلام نتیجه بررسی مدارک آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی در هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبت نام در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در دو بازه زمانی ۳۰ آذر تا ۴ دی و ۷ دی تا ۸ دی ماه ۱۴۰۴ انجام گرفت. پیش از این قرار بود نتیجه بررسی مدارک و مجوز شرکت در آزمون داوطلبان در سایت مرکز سنجش در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ اعلام شود که مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: با توجه به تعطیلی غیر قابل پیش بینی و بررسی‌های بعمل آمده نتایج بررسی مدارک داوطلبان متعاقباً اعلام خواهد شد.

آزمون کتبی چهل وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته‌های مصوب در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد. محل برگزاری آزمون کتبی در هنگام توزیع کارت به اطلاع کلیه داوطلبان رسانده خواهد شد.

آزمون شفاهی براساس جدول زمانبندی که در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه ارائه می‌شود، برگزار خواهد شد.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه ۱۶ دی و چهارشنبه ۱۷ دی از طریق وب سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir در دسترس قرار می‌گیرد.