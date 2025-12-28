توافق برای معرفی گنجینه مشترکات فرهنگی ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم ناظمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با حضور در مرکز فرهنگی فیدان در آنکارا با محمود رئوف آرجاکلی اوغلو، معاون مفتی استان آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد.

آرجاکلی اوغلو با تشریح فعالیت‌های سازمان دیانت در استان آنکارا به صورت ویژه به ارائه اطلاعاتی در مورد مرکز فرهنگی فیدان پرداخت و با اشاره به اینکه این مرکز فرهنگی در مرکز تاریخی آنکارا قرار دارد و ساختمان آن نیز از اهمیت تاریخی برخوردار بوده و متعلق به استانداری آنکارا است گفت: این منطقه به دلیل نزدیکی به چندین دانشگاه محل تمرکز دانشجویان ترک و خارجی در آنکارا است و ما نیز با توجه به این بافت جمعیتی مرکز فرهنگی‌ای را با جامعه هدف جوانان و دانشجویان تاسیس کردیم.

معاون مفتی استان آنکارا ادامه داد: در این مرکز فرهنگی که بالغ بر دو هزار دانشجو از امکانات آن استفاده می‌کنند، کتابخانه، سالن مطالعه، اسلن همایش و اکران فیلم، مشاوران دینی و روان نشاسی حضور دارند و به صورت دائمی در حال ارائه خدمات به دانشجویان هستند. وی با اشاره به اینکه در این مرکز کلاس‌های قرآن آموزی، معارف اسلامی، هنرهای اسلامی مانند خوشنویسی، تذهیب و ...، زبان عربی و زبان انگلیسی برگزار می‌شود از حضور قابل توجه جوانان در جلسات فرهنگی برگزار شده در این مرکز خبر داد.

ناظمی رایزن فرهنگی کشورمان با تاکید بر مشترکات فرهنگی بین ایران و ترکیه گفت: ما شاهد این هستیم که در ترکیه تصویر دقیق و درستی در مورد ایران وجود ندارد، در ایران هم همین وضعیت در مورد ترکیه جاری است و مردم ایران تصویری که از زیست اجتماعی مردم ترکیه دارند متاثر از سریال‌های ترکی است در حالی که حقیقت زندگی مردم ترکیه زندگی اسلامی و اخلاق مداری است. همین امر باعث شده است تا انگیزه‌ای مضاعف برای شناخت و معرفی دو کشور داشته باشیم.

وی با تاکید بر این که امروز هم ایران و هم تمام کشورهای جهان اسلام تحت تاثیر هجمه فرهنگی و تمدنی غرب با مشکلات یکسان و مشابهی دست به گریبان هستند از لزوم همراهی و هم افزایی اندیشمندان و فعالین فرهنگی و اسلامی دو کشور سخن گفت و افزود: ما به عنوان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای برقراری این ارتباط سازنده و هماهنگی برای ایجاد پل های ارتباطی فکری و فرهنگی بین فعالین فرهنگی دو کشور بیان می‌کنیم.

در پایان این نشست، علاوه بر توافق جهت معرفی هرچه بیشتر گنجینه مشترکات فرهنگی دو کشور، مقرر شد تا دو مجموعه یک نشست مشترک در محل مرکز فرهنگی فیدان در چارچوب نهضت جهانی احیا خانواده فطری داشته باشند.