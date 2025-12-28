فرار گسترده نظامیان اوکراینی در محور خارکوف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع امنیتی روسیه اعلام کردند که نیروهای وابسته به این کشور در تمام محورهای درگیری پیشروی داشته‌اند و نیروهای نظامی اوکراین مواضع خود را در نزدیکی لیمان واقع در محور خارکوف رها کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح روسیه کنترل ۱۴ مقر متعلق به نیروهای اوکراینی را بدون درگیری به دست گرفتند چرا که این نیروها از مواضع درگیری در محور خارکوف فرار کردند.

این منابع بیان کردند که نیروهای مسلح اوکراینی با وجود در اختیار داشتن تجهیزات نظامی مقرها خود را رها کردند به طوری که در شش مقر هیچکدام از این نیروها حضور نداشتند.

روز گذشته نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در جریان هدف قرار دادن مواضع دشمن در محورهای سومی و خارکوف دست کم ۱۸۰ نظامی اوکراینی جان خود را از دست دادند.