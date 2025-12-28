یک مقام پارلمان اروپا خواستار اعزام نیرو به اوکراین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مانفرد وبر، رهبر بزرگترین فراکسیون پارلمان اروپا در مصاحبه با گروه رسانهای فونکه آلمان گفت: برلین باید در چارچوب توافق احتمالی صلح، نیروهای نظامی خود را به اوکراین اعزام کند.
وی افزود: بروکسل نمیتواند برای تضمین صلح میان مسکو و کییف صرفاً به واشنگتن تکیه کند.
این مقام اروپایی گفت: پس از آتشبس یا توافق صلح، پرچم اروپا باید در امتداد خطوط تماس برافراشته شود.
وبر همچنین از اتحادیه اروپا خواست در مسائل امنیتی، مستقل از آمریکا عمل کند.
رهبر بزرگترین فراکسیون پارلمان اروپا مدعی شد که رهبری روسیه را در مسیر صلح نمیبیند و از حامیان اروپایی اوکراین خواست قدرت و قاطعیت نشان دهند.
روسیه بارها با ایده حضور نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در خاک اوکراین مخالفت کرده و گسترش ناتو به سمت شرق را یکی از ریشههای اصلی این درگیری دانسته است.
نظر شما