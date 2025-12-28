کشف شبکه فساد مالی در پارلمان اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد این کشور اعلام کردند که در یک عملیات سری، یک تشکیلات مجرمانه متشکل از نمایندگان فعلی پارلمان را شناسایی کرده‌اند.

در بیانیه اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین آمده است بر اساس نتایج تحقیقات، تعدادی از اعضای پارلمان، رأی خود را در ازادی دریافت رشوه می‌فروختند.

نیروهای امنیتی پارلمان اکراین، روز شنبه با بازرسان اداره ملی مبارزه با فساد درگیر شدند و مانع ورود آنها به ساختمان پارلمان شدند. بازرسان زمانی توانستند وارد پارلمان شوند که بخش زیادی از نمایندگان، محل را ترک کرده بودند.

هر روز، موارد جدیدی از فساد در نظام سیاسی اوکراین افشا می‌شود. تاکنون، تعداد زیادی از نزدیکان ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین به فساد متهم شده اند. اتهام فساد موجب استعفای رئیس دفتر زلنسکی شد.

سوء استفاده مقامات دولتی اوکراین از منابع عمومی و کمک‌های بین المللی در شرایط جنگ، خشم و نارضایتی مردم این کشور را در پی داشته است.