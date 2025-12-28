  1. بین الملل
۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۹

کارشناس آمریکایی: طرح صلح زلنسکی «بمب ساعتی» است

یک کارشناس آمریکایی، طرح صلح مورد نظر رئیس‌جمهوری اوکراین را به یک بمب ساعتی تشبیه کرد که می‌تواند کل منطقه را به آتش بکشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مارتین آرمسترانگ کارشناس اقتصاد اهل آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: طرح صلح ولودیمیر زلنسکی درباره اوکراین به اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اجازه می‌دهد یک عملیات پرچم دروغین اجرا کنند، روسیه را مقصر جلوه دهند و جنگ تمام‌عیاری را که اروپا به دنبال آن است، آغاز کنند.

او همچنین نسبت به هرگونه طرح صلحی با تضمین‌هایی شبیه به ماده ۵ از سوی آمریکا یا ناتو هشدار داد زیرا بر اساس آن، حمله مسلحانه به یک عضو، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود.

پیش‌تر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرده بود که تضمین‌های امنیتی غرب باید ملاحظات امنیتی همسایگان اوکراین را نیز در نظر بگیرد.

آمریکا و روسیه در حال مذاکره با اوکراین برای پذیرش طرح صلح مورد نظر خودشان هستند. آنها کارشکنی اروپا را عامل تداوم جنگ اوکراین اعلام کرده اند.

