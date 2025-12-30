رحیمی: ۹۰۰ پرونده با شکایت افراد خسارت دیده از جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد

امینحسین رحیمی وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در وزارت دادگستری در رابطه به رسیدگی به مطالبات افرادی که در داخل کشور و در جنگ ۱۲ روزه دچار آسیب و خسارت شدند، اظهار کرد: در این موضوع تلاش شده که در دادگاههای داخلی، کسانی که چه خسارت جانی چه خسارت مالی دیدند، حضور یابند و دادخواست ارائه کنند، لذا برای این موضوع و در دادگستری شعبه ویژهای در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم بیشتر از ۹۰۰ پرونده در این باره تشکیل شده و در دادخواستها افراد خسارت دیده اظهار کردند که به طور مثال فلان قدر خسارت بر آنها وارد شده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: البته این افراد باید باید ادله لازم را بیاورند و برای آنها مستندسازی و رسیدگی انجام شود که در این رابطه دادگاههای داخلی کشورمان در حال پیگیری این امر هستند.
رحیمی در خصوص طرح شکایت جمهوری اسلامی از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی خارجی، عنوان کرد: مسئولیت حقوقی انجام شکایت و پیگیری خسارت وارد شده به کشورمان و مردم، با معاونت حقوقی رئیسجمهور است، زیرا ملاحظات قوانین بینالمللی را باید داشته داشته باشیم، ولی در داخل، هیچ مانعی برای رسیدگیها نداریم.
حصول نتیجه به این سادگیها نیست
وی ادامه داد: پیگیریهای لازم در حال انجام است و کارشناسان رسمی از مرکز وکلا، مرکز کارشناسان قوه قضائیه در این زمینه فعال شدند و تأمین دلیلها شده است، لذا اقدامات مهمی انجام گرفته است، لیکن حصول نتیجه به این سادگیها نیست.
رحیمی عنوان کرد: ضمن آنکه حتماً به دکتر سیدمحمد مهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری میگویم تا جلسهای در این خصوص برای خبرنگاران برگزار کند و توضیحات لازم را به رسانهها بدهد.
