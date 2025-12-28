علی رغم اعمال ۲۰ هزار تحریم علیه مسکو تورم ایران ۶ برابر روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد ابراهیم پور نورآبادی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: امروز ما در برابر چند لایه بحران‌های همزمان و همپوشان قرار داریم که اگر برای حل این بحران‌ها تدابیری اتخاذ نکنیم، آفات این بحران‌ها کشور را را تا مرز توقف توسعه و فروپاشی اجتماعی پیش خواهند برد. این بحران‌ها الزاماً معیشتی و اقتصادی نیستند بلکه ساختاری در آموزش در بهداشت در نیروی انسانی و در سیاست گذاری‌های کلان کشورند.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس ادامه داد: در سیاست خارجی دولت باید از شرطی سازی کشور به یک مسیر مشخص و انتظار و التماس به غرب فاصله بگیرد. جهان امروز، جهان چند قطبی است. راهکارهای عملی برای ارتباط با روسیه، چین، کشورهای همسایه و کشورهایی که علاقه مند به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران هستند، باید جایگاه خودش را در راهبرد ملی ما پیدا کند.

وی بیان کرد: چگونه ممکن است کشوری مانند روسیه با ۲۰ هزار تحریم در صدر تحریم‌های بین المللی باشد و ما با یک چهارم تحریم‌های روسیه، میزان تورم مان شش برابر روسیه باشد. این مسئله نشان می‌دهد که تورم ما بیش از آنکه مشکلات بیرونی و ناشی از تحریم باشد، ناشی از افزایش نقدینگی، سیاست‌های غلط پولی و بانکی و رهاشدگی اقتصاد، وابستگی شدید به نفت و شوک‌های ارزی توسط بانک مرکزی است.

پیش بینی تورم برای سال آینده حدود ۴۰ درصد است

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم خطاب به رئیس جمهور اضافه کرد: چگونه دم از عدالت علی می‌زند و در حالی که امسال نرخ خط فقر برای یک خانوار سه نفره ۳۶ میلیون تومان است و پیش بینی تورم برای سال آینده حدود ۴۰ درصد است. پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را به مجلس می‌دهد. این به منزله آن است که خیل بسیاری از کارمندان و نیروهای مسلح در سال آینده به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد و این موضوع تبعات سخت امنیتی و اجتماعی دارد. امروز ما بیش از یک میلیون از جوانانمان زیر نظر پیمانکاران به عنوان شرکتی در حال کار هستند که نمونه‌ای از بی عدالتی ساختاری است. افرادی که سال‌ها کار ثابت و ضروری دارند اما با حقوق کمتر، امنیت شغلی ناچیز و تبعیض آشکار که قربانی واسطه گری پیمانکاران شده اند. پیمانکارانی که بدون خلق ارزش واقعی، بخش قابل توجهی از دستمزد نیروی کار را می‌بلعند. این وضعیت نقض آشکار کرامت انسانی و عدالت استخدامی است.

ابراهیم پور نورآبادی بیان کرد: آموزش در هر کشور نقطه‌ی آغاز تحول است. امروز نظام آموزش و پرورش ما با ۲۰۰ هزار نفر نیروی بلاتکلیف نهضتی و پیش دبستانی و معلمان قرآنی و طرح امین و خرید خدمات و سرباز معلم مواجه است. یعنی دستگاهی که خودش باید نیروی انسانی برای کشور تربیت کند، دچار بحران نیروی انسانی و ناترازی نیروی انسانی شده است. امسال دولت پیشنهادش برای افزایش بودجه آموزش و پرورش حدود ۷ درصد است. ما از ۱۶ درصد به ۷ درصد رسیدیم. در ۱۶ درصد همه ذینفعان از دانش آموز گرفته تا والدین تا معلمان ناراضی بودند. کشور راهی جز بازتعریف اصل ۳۰ قانون اساسی، مردمی سازی آموزش و پرورش و واگذاری مدارس به معلمان با حفظ تحصیل رایگان ندارد.

حدود ۴۰ هزار جوان ایرانی مشغول تحصیل در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی در خارج هستند

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس دوازدهم اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور، تأثیر قطعی معدل و سهمیه‌ها که باعث دو قطبی در کشور شده است و به جایگاه رفیع این نهاد آسیب زده است، رسیدگی کند. آموزش عالی ما امروز شاهد خروج و مهاجرت گسترده نخبگان، اساتید و دانشگاهیان است. در خارج از کشور حدود ۴۰ هزار جوان ایرانی مشغول تحصیل در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی هستند. وزارت بهداشت هیچ برنامه‌ای برای بازگشت این جوانان ندارد. وزارت بهداشت توان نگهداشت نیروهای تخصصی را از دست داده و سهمیه‌های تخصصی و صندلی‌های فوق تخصصی خالی مانده اند.

وی اضافه کرد: کارانه ی پزشکان و کادر درمان با یک سال تأخیر در حال پرداخت است. مدیریت ناکارآمد منابع آب، تصمیمات سیاسی شورای عالی آب، بردن صنایع به فلات مرکزی باعث فرونشست زمین، کاهش توان تولید کشاورزی و همچنین ضایعات انرژی شده است که نشان می‌دهد در وزارت نیرو تصمیمات بخشی بر تصمیمات سیستماتیک ملی غلبه دارد.

ابراهیم پور نورآیادی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی اساس ثبات ملی است. امروز نظام کشاورزی ما با بحران کمبود نهادها، با بحران واردات بی رویه، با قیمت گذاری دستوری و کاهش انگیزه کشاورزان و مهاجرت روستاییان مواجه است که تبعات بسیار تهدیدآمیزی دارد.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس دوازدهم در پایان خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: آقای رئیس جمهور! پیام نور خدا را دارد و خدا برای او کافی است.