تأکید رئیس دیوان عالی کشور بر تفکیک معترضان واقعی از اغتشاشگران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت عمومی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام سید محسن موسوی، نماینده دادستان کل کشور و همچنین قضات عالیرتبه روز سهشنبه ۱۶ دیماه برگزار شد.
در این جلسه رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به ایام و مناسبتهای ماه پر برکت ماه رجب و همچنین اعیاد گذشته و پیش رو در این ماه یادآور شد: مناسبتها و اعیادی را پشت سر گذاشته یا پیش رو داریم، از جمله میلاد خجسته حضرت مولیالموحدین علی علیه السلام، ایام البیض، رحلتامالمصائب حضرت زینب کبری سلام الله علیها، شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام و عید سعید بزرگ بعثت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه، که انشاءالله بتوانیم از ایام مذکور در این ماه پربرکت نهایت فیض را ببریم.
وی با اشاره به جملهای از امیرالمومنین علی علیهالسلام در ضمن خطبه ۱۷۵ نهج البلاغه، این فرمایش مولای متقیان را به مثابه سرمشقی برای همه آحاد جامعه به خصوص مسئولان و مدیران برشمرد و افزود: ایشان فرمودهاند: «أَیُّهَا النَّاسُ، إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَحُثُّکُمْ عَلَی طَاعَةٍ إِلَّا وَ أَسْبِقُکُمْ إِلَیْهَا، وَ لَا أَنْهَاکُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلَّا وَ أَتَنَاهَی قَبْلَکُمْ عَنْهَا» یعنی مردم، به خدا سوگند، که من شما را به هیچ فرمانی ترغیب نمیکنم، جز آنکه، خود به انجام دادن آن بر شما پیشی میگیرم و شما را از معصیتی نهی نمیکنم جز آنکه، خود پیش از شما از انجام دادن آن باز میایستم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه ما شیعیان مولای متقیان علی علیهالسلام به رغم زیست در عصری غیر از عصر امامت ایشان، از مخاطبان این فرمایش به شمار میرویم، خاطرنشان کرد: لازم است ما مسئولان در هر بخش و جایگاهی، این فرمایش نورانی و توصیه را سرمشق خود قرار دهیم. در مقام مثال، بنده خودم را عرض میکنم؛ توصیه، نصیحت و تذکر زیاد میدهم؛ اما در مقام عمل، این پرسش را باید با خود مطرح سازم که تا چه حد به آن عمل میکنم.
رئیس دیوان عالی کشور یکی از بزرگترین آسیبهای اخلاقی و اجتماعی جامعه را به رغم داعیهداری تشیع و پیروی از امیرمومنان علی علیهالسلام توصیههای بدون عمل خواند و گفت: بسیاری از ما به وحدت، صرفهجویی، پاکدامنی، تقوا، عدالت، انصاف، رعایت حقوق دیگران و … توصیه میکنیم؛ اما اگر همه ما به آنچه که به دیگران توصیه میکنیم خودمان آنگونه باشیم بسیاری از مشکلات در جامعه بروز و ظهور پیدا نمیکند.
وی ضمن تبیین این امر که میتوان این موضوع را به عنوان یک شاخص در موضوعات جهانی و مسائل بینالملل نیز در نظر گرفت گفت: امروزه در دنیا کسانی که داعیهدار حقوق بشر هستند، هزینههای میلیارد دلاری و تبلیغات بیشمار در این خصوص میکنند؛ اما در عمل شاهد این هستیم که خود ناقضان اصلی حقوق بشر در دنیا هستند. به عنوان مثال کشوری که مراکز مهم حقوق بشری را در خود جای داده مرتکب اعمالی در نظام بین الملل میشود که با هیچ کلامی نمیتوان آن را توصیف کرد؛ سابقه جنایات آمریکا در حق بشریت بر همگان روشن است از بمباران اتمی در ژاپن، جنگ در ویتنام، افغانستان و …؛ از سویی رژیم صهیونیستی نیز جنایاتی را که در لبنان، فلسطین و غزه و سوریه در حال ارتکاب آن است با پشتوانه آمریکا است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اقدام ضد حقوق بشری اخیر آمریکا در ربایش شبانه رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش تصریح کرد: آمریکا به رهبری یک عنصر مخبط دیوانه و بیعقل، با استفاده از امکانات و تجهیزات بسیار، و به دنبال نفت، سرمایه و ثروت، همه قوانین اخلاقی وانسانی و حقوق بینالملل را زیر پا میگذارد.
وی با یادآوری جنایات آمریکا نسبت به ایران قبل و بعد از انقلاب گفت: اقداماتی از این دست در کشور ما نیز بیسابقه نیست؛ همگان مأموریت آمریکاییان را در طبس در اوایل انقلاب خوب به خاطر دارند، اما دیدند که خداوند چه سرنوشت شومی را برای این نقشه آنها رقم زد.
با عنایات الهی، تدابیر رهبر فرزانه، جانفشانی فرماندهان نظامی و پشتیبانی بیدریغ ملت قهرمان در جنگ ۱۲ روزه پاسخ دندان شکنی به آمریکا و اسرائیل داده شد
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به توطئههای ششماهه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تأکید کرد: با عنایات الهی و به یمن تدابیر رهبر فرزانه و فرمانده کل قوا، جانفشانی فرماندهان نظامی و پشتیبانی بی دریغ ملت شریف ایران، ظرف ۱۲ روز چنان پاسخ دندانشکنی به آنها داده شد که راهی جز درخواست آتشبس نداشتند.
وی با بیان اینکه راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و حضور ملت نجیب و قهرمان ضامن امنیت کشور است افزود: ایران به مثابه کانون مقاومتها علیه استکبار و صهیونیسم جهانی همواره با توطئههای دشمن و معاندان روبهرو بوده است و در حال حاضر نیز شاهد توطئههای جدید آنها در کشور هستیم.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه پس از هر مرحله توطئه، تیر دشمنان و ایادی ایشان به سنگ میخورد، اما همچنان مترصد اقدام و آشوبی دیگر هستند اظهار کرد: اینها با استفاده از امکانات و اسلحه و تطمیع برخی، تجمعات راهاندازی میکنند و موجب اغتشاش و ایجاد ناامنی میشوند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر لزوم مدنظر قراردادن تعابیر مقام معظم رهبری در خصوص شرایط اخیر و لزوم شنیدن حرف دل و مشکلات مردم تصریح کرد: مردم مشکلات زیاد دارند و باید حرف ایشان را شنید. تمامی ارکان نظام، دولت، مجلس، قوه قضائیه همه باید در خدمت مردم باشند. هیچ جامعهای فارغ از مشکل نیست؛ اما مهم این است که مسئولان در راستای حل مشکلات عمل کنند. مسئولان باید ضمن گفتن حقایق به مردم، ایشان را در جریان امور قرار دهند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه خط مردم و معترض واقعی از خط دشمن جدا است تصریح کرد: معترض، اعتراض خود را به گونهای منطقی بیان میکند و بیتردید باید میان کسانی که به دنبال اغتشاش و برهم زدن آسایش و امنیت جامعه هستند و معترضان واقعی تفکیک قائل شد.
وی با اشاره به اینکه اغتشاشگران سرسپرده دشمن هستند تصریح کرد: رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مثابه دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران، آشکارا و رسماً از اغتشاشگران حمایت میکنند و هیچ ابایی ندارند که به اغتشاشگران خطاب کنند که ما در خیابان کنار شما هستیم تا آشوب ایجاد کنید و امنیت مردم را با چالش مواجه کنید. البته آنها خیال باطل در سر دارند و به طور قطع بار دیگر با هوشیاری ملت شریف و سربلند ایران و مسئولان، دشمن با شکست مفتضحانه دیگری روبهرو خواهد شد.
در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری کیفری قرائت شد.
در این جلسه پرونده با موضوع قتل عمدی مربوط به رأی اصراری شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجاه و یکم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب کیفری در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس مبنی بر محکومیت متهم به مجازات قصاص نفس با استناد به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مورد ابرام قرار گرفته و پرونده در اجرای بند پ ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه مربوطه اعاده شد.
