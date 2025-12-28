به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپور مشاور رئیس‌جمهوری در امور همکاری‌های اقتصادی در نخستین همایش سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی یکی از مزیت‌های نسبی ایران دانست و اظهار کرد: صنعت پتروشیمی از خام فروشی جلوگیری کرده است و می‌تواند درآمدهای خوبی را برای کشور ایجاد و مسیر ثروت‌آفرینی برای کشور فراهم کند.

وی افزود: هم‌اکنون حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از صنعت پتروشیمی تأمین می‌شود، از این رو باید جزو اولویت‌های پروژه‌های پیشران کشور باشد. بدون‌شک این صنعت یکی از ۳ صنعت پیشران است که مورد توجه خاص دولت چهاردهم قرار دارد.

مشاور رئیس‌جمهوری در امور همکاری‌های اقتصادی بیان اینکه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در سه ضلع امنیت سیاسی، اعتماد عمومی و اقتصاد کشور شکل می‌گیرد، تصریح کرد: در بخش امنیت سیاسی تلاش‌های بین‌المللی در حال انجام است، هرچند تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ما تحمیل شده است، اما می‌توانیم این شرایط سخت را با پشتکار پشت سر بگذاریم.

آقاپور با تأکید بر اینکه همه ابزارها باید در اختیار این صنعت قرار گیرد، گفت: حتی لازم است کارگروهی اختصاصی برای سرمایه‌گذاری تشکیل شود تا صنعت پتروشیمی بتواند بدون طی مراحل پیچیده، فعالیت خود را در بخش سرمایه‌گذاری آغاز کند.

وی ادامه داد: در همین راستا به استانداران ابلاغ شده است که در طرح‌های سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها، پرونده‌ها و مجوزها به‌صورت بی‌نام صادر شود تا هنگام مراجعه سرمایه‌گذار، این پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وی منتقل شود.

مشاور رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت استفاده از سرمایه‌های خرد ارزی برای راه‌اندازی پروژه‌های ارزی، تصریح کرد: به شرکت‌های پتروشیمی توصیه می‌کنیم از ظرفیت جوانان بااستعداد و شرکت‌های دانش‌بنیان به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند. ایجاد ارتباط نزدیک میان صنعت پتروشیمی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری می‌تواند زمینه‌ساز تحقق این رویکرد مثبت باشد.

آقاپور اظهار کرد: با تمهیداتی که وزیر نفت و معاون وی در امور پتروشیمی اتخاذ کرده‌اند، اتفاق‌های خوبی در صنعت پتروشیمی رقم خواهد خورد.