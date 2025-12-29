تخصیص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر شالبافیان، معاون سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشست با معاونان اقتصادی استانداران سراسر کشور، از سیاستهای جدی این وزارتخانه برای تقویت مشارکت با بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد.
شالبافیان گفت: از جمله حمایتهای دولت از سرمایه گذاری در بخش میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی پرداخت بخشی از سود بانکی به صورت یارانه سود تسهیلات (تسهیلات از گواهی سپرده خاص بانکی) است که استانهای یزد، قم مازندران، گیلان در این زمینه پیشتاز بودهاند.
وی افزود: از دیگر ظرفیتهای قانونی که جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در دستور کار وزارتخانه است استفاده از برخورداری از اعتبار مالیاتی به موجب بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت میباشد. در این خصوص با همکاری سازمان برنامه و بودجه مجموعاً ۱۶ طرح در ۱۲ استان شامل: آذربایجان شرقی؛ موزه فرش تبریز، یزد؛ موزه بزرگ یزد، تهران؛ مرمت و احیا خانه وثوق و مرمت و احیا موزه فرش، کردستان؛ مرمت و تکمیل عمارت مشیر دیوان سنندج، خراسان شمالی؛ ساماندهی و تعمیر بنای تاریخی آب انبار صفی آباد و ساماندهی و تعمیر بنای تاریخی خانه جاجرمی بجنورد، سیستان و بلوچستان؛ بازارچه دائمی صنایع دستی تالاب صورتی و بازارچه دائمی تنگه سرحه، فارس؛ موزه هفت تنان و موزه باغ نشاط لارستان، قزوین؛ مرمت اساسی قلعه الموت در راستای ثبت جهانی، قم؛ مرمت کاروانسرای البرز، خراسان رضوی؛ مرمت رباط سبزوار، کرمانشاه؛ موزه کرمانشاه، خوزستان؛ موزه منطقهای خوزستان به سر مبلغ حدود ۷۸۰ میلیارد تومان شناسایی و تصویب شده است.
شالبافیان از معاونان اقتصادی استانداران خواست تا از ظرفیت بنگاههای خصوصی برای بهرهبرداری از این مشوق و جهت تکمیل و بهره برداری از این پروژهها استفاده کنند. در سال جاری، اعتبار مالیاتی میتواند به عنوان مشوقی قدرتمند برای تکمیل پروژههای نیمه تمام دولت مورد استفاده قرار گیرد.
شالبافیان با اشاره به چالشهای طرحهای گردشگری بخش خصوصی که اغلب با موانع بین دستگاهی مواجه هستند، خواستار پیگیری سطح ملی برای سرمایهگذاریهای بزرگ شد.
وی از افزایش چشمگیر تسهیلات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و گفت: سال گذشته ۲.۵ همت تسهیلات وجود داشت، اما امسال بیش از ۵۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شده که شامل ۴۰ همت از محل گواهی سپرده خاص، ۸ همت از صندوق توسعه ملی و حداقل ۲ همت از بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه و حداقل ۶ همت از محل بند ب تبصره ۱۵ است.
تفاهمنامه با استانداریها برای یارانه سود تسهیلات
شالبافیان از امضای تفاهمنامه با استانداران چهار استان گیلان، مازندران، قم و یزد خبر داد که در آن، استانها یارانه سود تسهیلات پروژههای معرفیشده را تأمین میکنند. این الگو حتی از تسهیلات صندوق توسعه ملی جذابتر است، زیرا سرمایهگذار در شرایط تورمی زودتر به بهرهبرداری میرسد. وی ابراز امیدواری کرد که سایر استانها نیز به این طرح بپیوندند همچنین برای نخستین بار، ۶ همت مستقیماً به وزارت میراث از محل اعتبارات اشتغال تخصیص یافته و ۲۰ درصد منابع استانی نیز به این حوزه اختصاص دارد.
شالبافیان از معاونان اقتصادی استانداریها خواست جلساتی با بانکها و نهادهای حمایتی استانی برای جذب سریع این منابع برگزار کنند، به ویژه در حوزه صنایعدستی که پیش از این محدودیت تسهیلاتی داشت.
وی گفت: منابع اضافی از بنیاد برکت، بنیاد علوی و دیگر نهادها نیز اضافه شده و دست استانها برای معرفی پروژه باز است، اما جذب سریع و پیگیری استانی کلید موفقیت است.
مشوقهای غیرنقدی: معافیت عوارض و تسریع مجوزها
شالبافیان از پیوستن ۵۱ شهر در ۱۴ استان به پویش معافیت یا تخفیف عوارض ساختمانی برای پروژههای گردشگری خبر داد و از کلانشهرهایی مانند مشهد و اصفهان خواست به این طرح بپیوندند، به ویژه در فصل تدوین بودجه شوراهای شهر. همچنین، تسریع صدور مجوزهای بینام را یکی از بهترین مشوقهای دولتی دانست و از استانهای پیشرو در این زمینه قدردانی کرد.
