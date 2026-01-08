وزیر میراث فرهنگی از طرح احیای حصار تاریخی شهر جهانی یزد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری صبح پنجشنبه در سفر یک روزه خود به استان یزد، ز طرح احیای حصار تاریخی شهر جهانی یزد بازدید و ضمن بررسی روند اجرای پروژه، بر اهمیت صیانت از بافت‌های تاریخی به‌ویژه در شهر جهانی یزد تأکید کرد.

طرح مرمت حصار تاریخی یزد نزدیک به پنج کیلومتر طول دارد، بخشی از برنامه گسترده احیای محدوده تاریخی شهر محسوب می‌شود. این حصار که از برج و باروی یزد با قدمت دوران آل مظفر و قلعه کهنه متعلق به دوره تیموری تشکیل شده، با شماره‌های ثبت ۹۵۶ و ۱۵۱۵۹ در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد. بنا بر اسناد تاریخی، این دیواره محافظ در گذشته بالغ بر ۴۷۰۰ متر طول داشته و منطقه‌ای حدود ۸۰ هکتار را در بر می‌گرفته است و حصار یادشده بخشی از عرصه این شهر میراث جهانی به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام اداره کل میراث فرهنگی استان، امسال مرمت ده بخش از دیواره‌های آسیب‌دیده و تخریب‌شده در دستور کار قرار گرفته است. برای اجرای این طرح‌ها حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و قراردادهای اجرایی آن منعقد شده است. از جمله نقاط مورد مرمت می‌توان به احیای دروازه‌های مهریز و شاهی، تکمیل برج و حصار کوچه واحدی در خیابان فهادان، مرمت گذر یوز داران، گذر شاه ابوالقاسم، کوچه شهید واحدی، حمام حظیره و حصار مجاور دروازه دولت اشاره کرد.

هدف از این اقدامات، حفظ هویت تاریخی یزد و بازگرداندن سیمای اصیل شهر در راستای تقویت جایگاه آن به‌عنوان میراث جهانی است.