دریافت 4 MB
کد خبر 6704910
  1. فیلم
  2. سیاست
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس: تسهیلات ازدواج متناسب با تورم تعیین می‌شود

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس: تسهیلات ازدواج متناسب با تورم تعیین می‌شود

گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: متناسب با شرایط کشور و نرخ تورم و رشد منطقی ردیف تسهیلات ازدواج تعیین می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید