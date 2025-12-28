دریافت 4 MB کد خبر 6704910 https://mehrnews.com/x39ZyV ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱ کد خبر 6704910 فیلم سیاست فیلم سیاست ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱ سخنگوی هیئترئیسه مجلس: تسهیلات ازدواج متناسب با تورم تعیین میشود گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: متناسب با شرایط کشور و نرخ تورم و رشد منطقی ردیف تسهیلات ازدواج تعیین میشود. کپی شد مطالب مرتبط سقف وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت؟ ابهام وام ازدواج در بودجه سال آینده اعتبار ۷۷ میلیارد تومانی برای مرکز توانبخشی ایثار کهگیلویه و بویراحمد برچسبها وام ازدواج بودجه 1405 پرداخت وام ازدواج
