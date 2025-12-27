اعتبار ۷۷ میلیارد تومانی برای مرکز توانبخشی ایثار کهگیلویه و بویراحمد

احمد بهرامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مرکز جامع توانبخشی و سلامت ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای فاز اول این مرکز اعتباری بالغ بر ۷۷ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
وی افزود: با توجه به افزایش سن جامعه هدف و وجود تعداد زیادی از جانبازان با شرایط سخت جسمی و روانی راهاندازی فاز دوم بخشهای حیاتیتر مانند فیزیوتراپی، استخر درمانی و خدمات توانبخشی پیشرفته ضروری است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد به ارائه خدمات گسترده مددکاری و سرکشی تخصصی به حدود ۵۰۰۰ نفر از جامعه هدف در منازل، بیمارستانها و محل کار خبر داد و افزود: پرداخت وامهای قرضالحسنه، وام ازدواج، کمک هزینه درمان، کمک هزینه معیشت و وام مسکن به حدود ۹۰۰ نفر از دیگر خدمات ارائه شده به این قشر است.
وی به ساماندهی گلزارهای شهداهای استان اشاره کرد و افزود: از ۵۲۰ گلزار استان، ۱۲ مورد در حال ساماندهی است.
بهرامی به پیگیری اشتغال مستقیم فرزندان شاهد و ایثارگر اشاره کرد و گفت: در دستگاهها مطابق سهمیه و حمایت از کارآفرینی از طریق اعطای تسهیلات تبصره ۲، پروانه کسب و انعقاد تفاهمنامه با دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی در آخرین دوره استخدامی نیز برای ۱۹ نفر از فرزندان شهدا و جانبازان مجوز جذب صادر شد.
