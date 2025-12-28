  1. اقتصاد
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

سقف وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت؟

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تداوم پرداخت وام ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۵ و افزایش سقف کلی این دو وام متناسب با توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: به استناد مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند در سال آینده (۱۴۰۵) توسط شبکه بانکی تداوم خواهد یافت.

وی افزود: ضمن اینکه همانند سنوات قبل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یادشده در اولویت پرداخت شبکه بانکی بوده و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین مربوطه، هر ساله متناسب با توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری افزایش خواهد یافت.

علی فروزانفر

