خسارات گسترده برف به شبکه برق سقز و بانه؛ ۳۰۰ اصله تیر برق شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارش گسترده و کم سابقه برف و باران از شنبه شب، بخشهای وسیعی از مناطق غربی استان کردستان بهویژه شهرستانهای بانه و سقز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار گرفته است.
بارش سنگین رحمت الهی در ارتفاعات این مناطق، اگرچه موجب بروز خساراتی در شبکه برق شده، اما همزمان با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی، روند مدیریت بحران و بازگشت پایداری شبکه با جدیت در حال انجام است.
بر اساس گزارشها، شدت بارش و وزش بوران در ارتفاعات شهرستانهای بانه و سقز منجر به شکسته شدن بیش از ۳۰۰ اصله تیر برق – عمدتاً در مسیر بانه به جاده مریوان – و سقوط بیش از ۱۰ دستگاه ترانس در محدودههای شهری و روستایی این دو شهرستان شده است.
بیشترین خسارات و خاموشیها در فیدرهای محورهای جادههای مریوان، سردشت، سبدلو و جاده آرمرده شهرستان بانه گزارش شده است.
برق ۲۰۰ روستای بانه و ۵۰ روستای سقز قطع شده است
در حال حاضر، برق حدود ۲۰۰ روستای شهرستان بانه و ۵۰ روستای شهرستان سقز به دلیل آسیبدیدگی شبکه برق قطع شده است.
با این حال، طبق برنامهریزی انجامشده، به محض پاکسازی محورهای روستایی و حصول شرایط احیای شبکه و نصب تیرهای جدید بخشی از این روستاها طی ساعات آینده مجدداً به شبکه سراسری متصل شده و خاموشیها بهتدریج برطرف خواهد شد.
اکیپهای عملیاتی از نخستین ساعات بروز حادثه سازماندهی و به مناطق آسیبدیده اعزام شدهاند، هرچند بسته بودن راههای مواصلاتی، تداوم بارش برف و کولاک، عملیات ترمیم شبکه را با دشواری و در برخی نقاط بهطور موقت غیرممکن کرده است، اما به محض پاکسازی محورهای اصلی و روستایی، تیمهای عملیاتی با سرعت بیشتری وارد عمل خواهند شد.
با بازگشایی مسیرهای دسترسی، عملیات عیبیابی، بازسازی شبکه و رفع خاموشیها توسط ۲۱ اکیپ عملیاتی مستقر در شهرستانهای بانه و سقز با شتاب بیشتری ادامه مییابد.
از جمله مشکلات فنی مهم، بروز حادثه در دکلهای خطوط فشار قوی در مسیر سقز به بانه بود که منجر به قطع کامل برق پست فوق توزیع بانه ۲ (پست آربابا) شد.
در پی این اتفاق، چهار فیدر نور، رسالت، جاده مریوان و ایستگاه پمپاژ بوئین از مدار خارج شدند و در نتیجه برق تعدادی روستا از مجموع روستاهای شهرستان بانه که از این پست تغذیه میشدند، قطع شد که با تلاش نیروهای عملیاتی امور انتقال برق (زیر مجموعه برق منطقهای غرب)، این مشکل لحظاتی قبل برطرف شد.
در شهرستان سقز نیز تاکنون طبق گزارشهای جمعبندیشده، ۶۰ روستا به دلیل شکسته شدن تیرهای برق و سقوط ترانسها دچار خاموشی شدهاند که شامل یک روستا در مسیر جاده بوکان، ۱۳ روستا در مسیر جاده بانه، ۴۰ روستا در مسیر جاده سرشیو و ۶ روستا در فیدر مولانا آباد جاده سنندج است.
رفع خاموشی در این مناطق نیز منوط به بازگشایی مسیرهای مواصلاتی و امکان دسترسی نیروهای عملیاتی است.
در همین راستا، ستاد مدیریت بحران شرکت با فرماندهی مدیرعامل تشکیل شده و بهصورت لحظهای وضعیت شبکه و حوادث را رصد میکند.
همچنین مقرر شد اکیپهای عملیاتی کمکی مجهز از شهرستانهای سنندج، بیجار و کامیاران به منظور تسریع در روند ترمیم شبکه و خدمترسانی به مشترکان، به شهرستانهای بانه و سقز اعزام شوند.
مسئولان ضمن قدردانی از صبوری مردم، تأکید دارند با فروکش کردن بارشها و باز شدن راههای دسترسی، روند رفع خاموشیها با سرعت بیشتری ادامه یافته و پایداری کامل شبکه برق در کوتاهترین زمان ممکن برقرار خواهد شد.
