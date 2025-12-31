اتصال ۱۰۶ روستای کردستان به شبکه سراسری برق پس از بارش برف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسعید سلطانی با بیان اینکه اولویت شرکت توزیع نیروی برق، اتصال برق روستاهای دارای جمعیت بالاتر است، اظهار کرد: در حال حاضر برق ۲۲۰ روستا همچنان قطع است که عمدتاً به دلیل بسته بودن راههای مواصلاتی و عدم امکان اعزام نیروهای عملیاتی و عدم امکان تعویض تیرهای شکسته و پاره گی سیم و غیره است.
وی افزود: تمامی روستاهای فاقد برق مربوط به دو شهرستان سقز و بانه است و خاموشی سایر روستاهای استان در همان ساعات اولیه بحران برطرف شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به حجم گسترده خسارات وارده در موج نخست بارشها گفت: شدت بارش برف در شهرستانهای سقز و بانه که در پنجاه سال اخیر بیسابقه بوده، منجر به شکستن بیش از ۳۰۰ پایه تیر برق و سقوط ۱۱ پست هوایی شامل ۳ پست در سقز و ۸ پست در بانه شد که در نهایت خاموشی ۳۲۶ روستا را در پی داشت.
سلطانی ادامه داد: از این تعداد، بیش از ۲۶۶ روستا در شهرستان بانه و ۶۰ روستا در سقز دچار قطعی برق شدند و تعدادی از روستاهای شهرستانهای دیواندره و مریوان نیز متأثر شدند که برق این مناطق در همان ساعات اولیه با تلاش نیروهای عملیاتی وصل شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در آغاز بحران گفت: از ساعات ابتدایی وقوع خاموشیها با همراهی قابل تقدیر انجمن صنفی پیمانکاران برق استان، ۲۱ اکیپ عملیاتی به همراه هشت دستگاه جرثقیل و پنج دستگاه بالابر با تجهیزات کامل در شهرستانهای سقز و بانه مستقر شدند و در هر نقطهای که امکان دسترسی حتی بهصورت پیاده وجود داشت، نیروها اعزام و عملیات رفع خاموشی انجام شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان خاطرنشان کرد: شدت برف و بوران در ساعات اولیه موجب انسداد راههای ارتباطی بیش از ۴۰۰ روستا در سطح استان شد که این موضوع روند خدماترسانی را با توقف یا کندی بسیار مواجه کرد.
وی افزود: با ورود موج دوم بارشی در ساعات پایانی هشتم دیماه، سایر شهرستانهای استان نیز تحت تأثیر قرار گرفتند، اما به دلیل امکان دسترسی به شبکههای آسیبدیده، خاموشیها در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شد.
سلطانی در ادامه گفت: با هدف تسریع در روند بازسازی شبکه و رفع خاموشی، اکیپهای عملیاتی از شهرستانهای سنندج، کامیاران و بیجار با تجهیزات مناسب به سقز و بانه اعزام شدهاند.
وی در پایان تأکید کرد: تاکنون امکان دسترسی به تعدادی از روستاها فراهم نشده است، اما به محض بازگشایی مسیرهای روستایی، نیروهای عملیاتی بهصورت فوری وارد عمل شده و برق این مناطق بدون وقفه به شبکه سراسری متصل خواهد شد.
