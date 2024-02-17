بازگشت جریان برق به همه روستاهای بانه

صلاح‌ الدین قادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در پی بارش سنگین برف و باران، وزش شدید باد و رانش زمین در تعدادی از روستاهای صعب‌العبور و کوهستانی، با قطعی پراکنده برق مواجه بودیم، اظهار کرد: تعدادی از روستاهای صعب‌العبور که دچار اختلال و قطعی برق شده بودند با سامان دهی نیروها و بسیج امکانات، همه مشترکانی که در نتیجه بارش نزولات آسمانی این روزها برق آنان از حالت پایدار خارج گشته بود، مجدداً در ظهر شنبه (۲۸ بهمن) تأمین برق شد.

مدیر توزیع برق شهرستان بانه اظهار داشت: با اعزام اکیپ‌های امدادی و عملیاتی طی ۲۴ ساعت گذشته به مسیرهای روستاهای دچار اختلال، علیرغم بروز مشکلات ناشی از تداوم بارش نزولات آسمانی و انسداد راههای مواصلاتی، خاموشی روستاهای «وزمله»، «کانی پری»، «بیاندره» و «هفتاش» با نصب دیزل ژنراتور رفع شد.

قادری تصریح کرد: خوشبختانه برق روستاهای شهرستان بانه اکنون در حالت پایدار قرارگرفته و برق همه مشترکان در کمترین زمان ممکن تأمین شد.

گفتنی است؛ عملیات احیای شبکه برق روستاهای شهرستان سقز، دیواندره و مریوان با تلاش شبانه روزی اکیپ‌های عملیاتی در شهرستان‌های مذکور با جدیت و در قالب ۶۰ اکیپ عملیاتی در حال اجرا است.