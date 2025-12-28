پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته سوادآموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، به مناسبت هفته سوادآموزی و سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی به شرح زیر است:

باسمه تعالی

سواد، بنیان آگاهی اجتماعی و زیربنای توسعه انسانی است و هر جامعه‌ای که مسیر دانایی را همگانی‌تر و عادلانه‌تر بپیماید، افق‌های روشن‌تری پیش‌روی خود خواهد داشت.

سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، یادآور نگاهی ژرف و آینده‌ساز به آموزش، به‌عنوان حق همگانی و مسئولیتی ملی است.

نهضت سوادآموزی، برخاسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی بود که توانست با تکیه بر مشارکت مردمی و همت آموزش‌دهندگان متعهد، گامی مؤثر در کاهش نابرابری‌های آموزشی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه بردارد و مسیر رشد فردی و اجتماعی را برای بسیاری از هم‌وطنان هموار سازد.

امروز، در شرایطی که تحولات علمی و فناوری با شتابی بی‌سابقه در جریان است، بازاندیشی در شیوه‌ها، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های نوین آموزشی و توجه به یادگیری مادام‌العمر، ضرورتی انکارناپذیر در حوزه سوادآموزی به شمار می‌رود و وزارت آموزش و پرورش، باید با نگاهی نو و رویکردی اثربخش، این مسیر ارزشمند را تقویت، روزآمد و کارآمد سازد.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت هفته سوادآموزی، از تلاش‌های صادقانه آموزش‌دهندگان، همکاران پرتلاش و تمامی سوادآموزانی که با امید و پشتکار در مسیر دانایی گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم و اطمینان دارم آینده‌ای آگاهانه‌تر و توانمندتر، در گرو گسترش فرهنگ یادگیری و اعتلای سواد در همه ابعاد آن است.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش و پرورش