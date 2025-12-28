راه اندازی ۲۰۰۰ پایگاه سوادآموزی در مدارس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قنبرزاده مدیرکل دفتر برنامهریزی دورههای سوادآموزی با اشاره به هفته سوادآموزی، مروری بر دستاوردهای چهار دهه فعالیت این نهضت داشت و از اجرای رویکرد جدید «مدرسهمحوری» در سال جاری خبر داد.
وی با اشاره به تاریخچه نهضت سوادآموزی اظهار داشت: در هفتم دیماه ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی (ره) سازمان نهضت سوادآموزی با هدف آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و کودکان فاقد دسترسی به مدرسه در مناطق محروم تشکیل شد. در آن زمان از کل جمعیت بالای ۶ سال (۲۷ میلیون نفر)، تنها ۱۳ میلیون نفر (۴۷,۵ درصد) باسواد و ۱۴ میلیون نفر (۵۲.۵ درصد) بیسواد بودند. شرایط به گونهای بود که ۴۵ درصد جمعیت شهری و ۸۴ درصد جمعیت روستایی بیسواد بودند.
دستیابی به نرخ باسوادی ۹۷,۷ درصدی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال
قنبرزاده با بیان اینکه امروز جمعیت بالای ۶ سال کشور به ۷۹ میلیون نفر رسیده، خاطرنشان کرد: هماکنون ۷۲ میلیون نفر (۹۹,۹ درصد) از این جمعیت باسواد هستند. در گروه سنی هدف ۱۰ تا ۴۹ سال نیز نرخ باسوادی به ۹۷.۷ درصد ارتقا یافته است. وی کاهش شکاف جنسیتی و شهری-روستایی را از دیگر دستاوردهای مهم برشمرد و افزود: در حال حاضر فاصله باسوادی بین مردان و زنان و همچنین بین شهر و روستا به کمتر از ۴ درصد رسیده است.
راهاندازی ۲۰۰۰ پایگاه سوادآموزی در مدارس با مدیریت معلمان
مدیرکل دفتر برنامهریزی دورههای سوادآموزی، محور اصلی سیاستهای جدید را «مدرسهمحوری» عنوان کرد و گفت: امسال با رویکردی نوین، ۲۰۰۰ پایگاه سوادآموزی در مدارس سراسر کشور راهاندازی شده است. این پایگاهها با مسئولیت مدیران مدارس و در «شیفت مخالف» فعالیت آموزشی، تشکیل و اداره میشوند. وی اضافه کرد: در قالب این پایگاهها، ۶ هزار کلاس سوادآموزی دایر شده و نهضت پس از سالها به «خانه اول خود؛ یعنی مدرسه» بازگشته است.
تلفیق سواد پایه با آموزش مهارتهای زندگی
قنبرزاده با تاکید بر تغییر نگاه به سوادآموزی اظهار داشت: سیاست جدید، عبور از سواد پایه صرف و حرکت به سوی «سوادآموزی نوین و راهبردی» است. در این راستا، در کنار آموزش خواندن و نوشتن، مهارتهای روز مورد نیاز جامعه هدف مانند سواد مالی، سواد رسانهای، سواد انرژی و به طور کلی «سواد زندگی کردن» نیز آموزش داده میشود. وی ایجاد «مراکز یادگیری محلی» در زندانها و ندامتگاهها را از دیگر اقدامات تلفیقی عنوان کرد.
این مقام مسئول در برنامه رادیویی «به وقت گفتگو» از تمامی مدیران، معلمان و آموزشدهندگانی که در شیفت دوم مدارس، مدیریت این پایگاهها را بر عهده گرفتهاند، تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این رویکرد، ریشهکنی بیسوادی با کیفیت بیشتری پیگیری شود.
