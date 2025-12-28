کلاری: سوادآموزی ابزاری راهبردی برای توانمندسازی و توسعه اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری عصر یکشنبه در گردهمایی یک روزه کارشناسان سوادآموزی سراسر استان فارس گفت: کارشناسان سوادآموزی نقش محوری و تعیینکنندهای در شناسایی، جذب و آموزش بازماندگان از سواد بر عهده دارند و تلاش آنان، زیربنای تحقق عدالت آموزشی است.
وی با اشاره به مأموریت مهم آموزش کمسوادان افزود: تحقق اهداف سوادآموزی نیازمند برنامهریزی دقیق، حضور میدانی مستمر و تعامل مؤثر با نهادهای اجرایی، مردمی و اجتماعی است.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه سواد آموزی نقش بسزایی در تغییر مسیر زندگی افراد دارد، خاطرنشان کرد: شواهد و تجارب میدانی نشان میدهد فراگیری مهارتهای پایه میتواند سرنوشت افراد و خانوادهها را دگرگون کند؛ بهگونهای که بسیاری از سوادآموزان پس از آموزش، به خودباوری بیشتر، مشارکت اجتماعی فعالتر و فرصتهای شغلی پایدارتر دست یافتهاند.
کلاری تأکید کرد: این دستاوردها نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش انسجام در جامعه ایفا میکند.
وی خلاقیت و نوآوری را از الزامات موفقیت در برنامههای سوادآموزی دانست و گفت: عبور از شیوههای سنتی و استفاده از روشهای خلاقانه، انعطاف پذیر و متناسب با شرایط سنی، شغلی و فرهنگی سوادآموزان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: بهرهگیری از آموزشهای مهارتمحور، فناوریهای نوین و الگوهای بومی میتواند انگیزه یادگیری را در سوادآموزان بهطور چشمگیری افزایش دهد.
کلاری در پایان با تأکید بر اهمیت توجه به سوادهای نوین تصریح کرد: برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه و آماده سازی سواد آموزان برای زندگی، تلفیق آموزشهای پایه با سواد رسانهای، دیجیتال و مهارتی امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
