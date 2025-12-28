به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی روز یکشنبه در نشست مدیران، مشاوران و رؤسای کارگروه‌های تخصصی معاونت راهبردی ریاست جمهوری با مسعود پزشکیان، گفت: شاید یکی از مهمترین نمادهای نگاه مثبت رئیس جمهور به نگاه کارشناسی، ارتقا ساختاری و جایگاهی مرکز تحقیقات استراتژیک به معاونت راهبردی بود تا به عنوان عضو کابینه در جریان همه اقدامات و تصمیمات قرار بگیرند و کمک کنند تا بیش از پیش نظرات کارشناسی در تصمیم گیری ها لحاظ شود.

معاون راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بر اساس حکم رئیس جمهور، معاونت راهبردی مسئولیت پیدا کرد تا راه نظام‌مندی برای ارتباط با نخبگان در سراسر کشور فراهم کند، اظهار داشت: خوشبختانه تا به امروز گام‌های بلندی برداشته شده و دعوت از کارشناسان برای ارائه نظراتشان در راستای کمک به تحقق اهداف دولت و نظام اسلامی پیگیری شده است.

وی افزود: بر این اساس کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی با حضور پژوهشگران و صاحب نظران شناخته شده در حوزه‌های مختلف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری تشکیل شد و سعی کردیم با ایفا کردن نقش شنونده بتوانیم از ظرفیت‌های بسیار غنی پژوهشی و کارشناسی در کشور استفاده کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه امروز معاونت راهبردی ریاست جمهوری همکاری بسیار صمیمانه، مؤثر و تنگاتنگی با نهادهای راهبردی در قوا و مراکز اصلی کشور دارد، توجه رئیس جمهور به نظرات کارشناسی را مایه دلگرمی صاحب نظران و اعضای کار گروه‌ها دانست و گفت: فرابخشی بودن فعالیت‌ها همراه با جلب همدلی و وفاق، عدم ورود به حوزه اجرا و فعالیت صرف در حوزه کارشناسی، اندیشه و ارائه مشاوره در امور راهبردی و لحاظ کردن جنبه آینده پژوهی در ایده از جمله ویژگی‌هایی است که در تعامل با قوا و سایر دستگاه‌ها داشته‌ایم.

معاون راهبردی رئیس جمهور به طراحی سامانه‌ای برای ارتباط با صاحبنظران و پژوهشگران در سراسر کشور اشاره و خاطرنشان کرد: به زودی جلساتی با نخبگان در سراسر کشور در استان‌های مختلف برگزار می‌کنیم تا بتوانیم از نظرات غنی آنان بهره مند شویم.

اسماعیلی همچنین از حمایت‌ها و پیگیری آقای حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور از روند اقدامات در معاونت راهبردی و کارگروه‌های تخصصی این معاونت تجلیل کرد.

در این جلسه معاونین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و رؤسای کارگروه‌های تخصصی این مرکز از جمله کارگروه انرژی، کارگروه امنیت منطقه‌ای و مقاومت ملی، زنان و جوانان، آموزش عمومی، تجارت خارجی، وفاق و مشارکت سیاسی، عدالت و برابری، امنیت اقتصادی، امنیت غذایی و علم و فناوری و آموزش عالی به بیان گزارش اهم اقدامات و فعالیت‌های خود پرداختند.