گلستان در مسیر تربیت نخبگان؛ تأکید بر آموزش و پرورش فکری نسل آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بیدلی شامگاه یکشنبه در ویژه برنامه پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا، تربیت دانشمندان آینده و پرورش استعدادهای بومی را از مهمترین اهداف اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی دانست.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان با تأکید بر نقش برنامههای فرهنگی و آموزشی در پرورش نسل آینده، ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است اجرای این برنامهها زمینهساز تربیت دانشمندان و نخبگان بیشتری در کشور باشد و بخشی از این استعدادها از استان گلستان برخیزند.
بیدلی با اشاره به اهمیت بهرهگیری خانوادهها از ظرفیتهای آموزشی موجود گفت: خانوادهها باید از فضاهای آموزشی، علمی و فرهنگی فراهمشده برای کودکان و نوجوانان نهایت استفاده را ببرند تا مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای فرزندانشان هموارتر شود.
وی همچنین بر نقش راهبردی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأکید کرد و افزود: مربیان کانون میتوانند در جایگاه مشاوران فرهنگی و تربیتی، خانوادهها را در مسیر صحیح هدایت کنند و با همافزایی میان خانواده و نهادهای آموزشی، آیندهای روشن و درخشان برای کودکان و نوجوانان رقم بخورد.
بیدلی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری بر آموزش، پژوهش و پرورش فکری نسل جدید، تضمینکننده پیشرفت اجتماعی و علمی استان و کشور در سالهای آینده خواهد بود.
نظر شما