خبرگزاری مهر-گروه هنر-ندا زنگینه؛ سینمای ایران در بازه ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ (از اول فروردین تا اول دی) شاهد اکران آثار متعددی بوده است. به بهانه شروع فصل زمستان در گزارش پیش رو مروری بر وضعیت فروش و تعداد مخاطبان فیلم‌های اکران شده در سینمای ایران در ۹ ماه اول سال داریم.

از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۹ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۴۷۸ مخاطب در ۶۶۴ هزار و ۹۹ سانس به تماشای آثار سینمایی نشسته اند. درنتیجه سینماها تاکنون به فروشی معادل یک بیلیون و ۵۶۶ میلیارد و ۵۷۶ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان دست پیدا کرده اند. این درحالی است که سال گذشته حدود ۲۱ میلیون نفر مخاطب در ۹ ماه ابتدای سال به سینماها رفته بودند.

بر اساس داده‌های فروش، تاکنون ۶ فیلم به فروش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دست یافتند و در جمع باشگاه ۱۰۰ تایی‌ها قرار گرفتند. براین اساس فیلم «مرد عینکی» با فروش ۱۸۲ میلیارد تومان در رتبه اول، «پیرپسر» با ۱۸۱ میلیارد تومان در رتبه دوم و «صددام» با ۱۳۴ میلیارد تومان در رتبه سوم جای گرفتند. پس از آنها فیلم‌های «آقای زالو»، «دایناسور» و «زن و بچه» نیز فروشی فراتر از ۱۰۰ میلیارد تومان ثبت کردند.

همچنین انیمیشن «یوز» با فروش ۷۷ میلیارد تومان پرفروش‌ترین انیمیشن این دوره شناخته شد.

اغلب فیلم‌های امسال در دسته بندی آثار متنوع کمدی، اجتماعی، کودک و نوجوان، انیمیشن و دفاع مقدس بودند که در این میان آثار کمدی بیشتری سهم فروش و مخاطب را به خود اختصاص دادند و پژمان جمشیدی، امین حیایی، هادی کاظمی، محسن کیایی و … ازجمله پرکارترین بازیگران بودند.

فروش و تعداد مخاطبان کل فیلم‌ها از ۱ فروردین تا ۱ دی ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

۶ فیلم عضو باشگاه ۱۰۰ تایی‌های امسال

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شد. این فیلم با فروش ۲ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۴۹۳ بلیت توانست به فروش ۱۸۲ میلیارد و ۵۱۱ میلیون و ۵۷۷ هزار تومانی دست یابد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرد. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» امسال با فروش ۲ میلیون و ۲۱ هزار و ۴۰۰ بلیت توانست به فروش ۱۸۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان برسد و در رتبه دوم جدول فروش امسال قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری و تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند از ۱۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرد. در این فیلم بازیگرانی چون رضا عطاران، پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی‌فر، امیراحمد قزوینی و سیاوش چراغی‌پور به ایفای نقش پرداخته‌اند. «صددام» امسال یک میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۲۷ بلیت فروخته و به فروشی حدوداً ۱۳۴ میلیارد و ۷۷۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان دست یافته است. این فیلم در رتبه سوم جدول فروش امسال قرار دارد.

فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی از ۷ آبان اکران خود را آغاز کرده است. امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی، سامان مهکویه، امین فصیح، باران احمدی، سعید برجعلی، علیرضا آشوری، عین الله دریایی و مهران احمدی بازیگران فیلم سینمایی «آقای زالو» هستند. این فیلم با فروش یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۵۵۲ بلیت توانست به فروش ۱۰۹ میلیارد و ۱۶۴ میلیون و ۱۶۱ هزار تومانی دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «دایناسور» به کارگردانی سیدمسعود اطیابی، تهیه‌کنندگی محمد شایسته و نویسندگی امیر برادران با فروش یک میلیون و ۳۰۵ هزار ۵۸۶ بلیت، فروشی معادل ۱۰۶ میلیارد و ۲۶۳ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان داشته است. در این فیلم بازیگرانی چون پژمان جمشیدی، امیر جعفری، یوسف تیموری، امیر توسلی، سوسن پرور، سها نیاستی، حامد وکیلی، رضا ناجی، نگار فروزنده حضور دارند.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم امسال با یک میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۵۹ بلیت توانست به فروش ۱۰۰ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۸۹۰ هزار تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه ششم جدول فروش امسال قرار دارد.

«یوز» پرفروش‌ترین انیمیشن شد

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم یک میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۸۷ بلیت فروخت و توانست به فروش ۷۷ میلیارد و ۹۱۶ میلیون و ۴۳۵ هزار تومانی دست پیدا کند. این انیمیشن سینمایی در رتبه هفتم جدول فروش قرار گرفته و پرفروش‌ترین انیمیشن امسال شده است.

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ای لای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۹۴۲ هزار و ۲۵۴ بلیت به فروش ۷۶ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۳۹۶ هزار تومان دست یافت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینماها اکران شده است.

«کوکتل مولوتف» به کارگردانی حسین امیری دوماری، تهیه‌کنندگی محمد کمالی‌پور و نویسندگی احمد رفیع‌زاده روایتگر قصه‌ای کمدی در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی است که اکران خود را از ۱۵ اسفند آغاز کرد. در این فیلم بازیگرانی چون امین حیایی، احمد مهرانفر، پژمان جمشیدی، ستاره پسیانی، یکتا ناصر، سیاوش چراغی پور، علیرضا استادی، کمند امیرسلیمانی، سعید امیرسلیمانی حضور دارند. این فیلم نیز با فروش ۶۰۶ هزار و ۵۴۳ بلیت، ۵۲ میلیارد و ۱۵۲ میلیون و ۵۸۶ هزار تومان فروش داشته است و توانسته است به رتبه نهم جدول فروش برسد.

فیلم سینمایی «موسی کلیم‌الله (ع): به وقت طلوع» به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی سیدمحمود رضوی در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و توانست ۵ سیمرغ برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین چهره‌پردازی، بهترین طراحی لباس، بهترین طراحی صحنه و بهترین جلوه‌های ویژه بصری به دست بیاورد. مریلا زارعی، علیرضا کمالی، بهنام تشکر، بهاره کیان‌افشار، شکیب شجره و فرهاد آئیش ازجمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. این فیلم با فروش ۶۹۳ هزار و ۲۹۸ بلیت، فروشی معادل ۵۱ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۵۸۱ هزار تومان داشته است.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۶۶۴ هزار و ۶۳۹ بلیت فروخته و حدود ۵۱ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۵۵۶ هزار تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی «کج‌پیله» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هاتف علیمردانی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرد. در این فیلم سینمایی الناز شاکردوست، نعیمه نظام‌دوست، نیما شعبان‌نژاد، سروش صحت، فرنوش نیک‌اندیش و رامین ناصرنصیر ایفای نقش کرده‌اند. «کج‌پیله» با فروش ۵۵۷ هزار و ۴۸۱ بلیت به فروش ۴۵ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۹۱۶ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه دوازدهم جدول فروش قرار گرفت.

فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق و نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان نیز اکران خود را از ۵ آذر آغاز کرده است. مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رؤیا میرعلمی، المیرا دهقانی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی و حامد وکیلی بازیگران «کفایت مذاکرات» هستند. این فیلم با فروش ۳۸۷ هزار و ۴۰۶ بلیت به فروش ۳۲ میلیارد و ۲۶۷ میلیون و ۷۰۶ هزار تومانی دست یافت و در رتبه سیزدهم جدول فروش قرار گرفت.

فیلم سینمایی «سلام علیکم حاج آقا» به کارگردانی و نویسندگی حسین تبریزی از ۲۷ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرد. این فیلم با بازیگرانی از جمله حمید گودرزی، لیلا اوتادی، علی صادقی، رز رضوی، زهرا جهرمی، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، بیتا عالمی، علی کریمی، امین چنارانی، علی بنایی، اشکان قاسمی، شیوا خسرومهر، زهره حمیدی، بهشاد مختاری، سعیده عرب، محمدرضا شریفی نیا و پوریا پورسرخ توانست با فروش ۳۹۶ هزار و ۳۷ بلیت، ۲۹ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان فروش داشته باشد.

فیلم سینمایی «خانه ارواح» به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده و تهیه‌کنندگی امیرشهاب رضویان نیز با فروش ۳۵۰ هزار و ۹۵۷ بلیت، ۲۸ میلیارد و ۳۷۱ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان فروخته است. در این فیلم پژمان جمشیدی، نازنین بیاتی، کاظم سیاحی، ستاره پسیانی، نادر فلاح، سروش صحت و رضا کیانیان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «رها» به کارگردانی حسام فرهمند، تهیه‌کنندگی سعید خانی و نویسندگی محمدعلی حسینی و حسام فرهمند است. شهاب حسینی، غزل شاکری، ضحا اسماعیلی، آرمان میرزایی، محمدرضا سامیان، محمد اشکان‌فر، هادی افتخارزاده، ماهنی مهرپرور، سپیده پهلوان‌زاده و بردیا دیانت بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و توانست سیمرغ بهترین فیلم اول را دریافت کند. این فیلم با فروش ۳۰۷ هزار و ۲۰۴ بلیت، ۲۸ میلیارد و ۷۸ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان فروش داشته است.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۳۸۳ هزار و ۱۱۷ بلیت، فروشی معادل ۲۶ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۲۰ تومان داشته است.

انیمیشن «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۳۶۸ هزار و ۴۱۵ بلیت به فروشی معادل ۲۳ میلیارد و ۱۸۴ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان دست یافت.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم تاکنون با فروش ۲۶۲ هزار و ۹۳۹ بلیت به فروش ۲۰ میلیارد و ۷۹۴ میلیون و ۸۳۶ هزار تومانی دست پیدا کرد.

فروش‌های زیر ۲۰ میلیارد تومان

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۲۴۵ هزار و ۷۹۰ بلیت توانست به فروش ۱۸ میلیارد و ۴۹۲ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زین‌الدین با فروش ۲۸۹ هزار و ۱۴۳ بلیت به فروش ۱۸ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومانی دست پیدا کرد.

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» ۲۰۳ هزار و ۷۳۷ بلیت فروخت و به فروش ۱۸ میلیارد و ۹ میلیون تومانی دست پیدا کرد.

فیلم سینمایی «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی با بازی امین حیایی، ژولیت رضاعی، مهران غفوریان و ستاره پسیانی توانست با فروش ۱۹۰ هزار و ۸۷۱ بلیت به فروش ۱۵ میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۶۴۸ هزار تومانی دست پیدا کند. «زیبا صدایم کن» در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر عنوان بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کرد.

«غریزه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیاوش اسعدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. امین حیایی، پانته‌آ پناهی‌ها با حضور ژاله صامتی، فرهاد شریفی، افشین سنگ چاپ، پردیس پورعابدینی، لادن ژاوه‌وند بازیگران این فیلم هستند. «غریزه» با فروش ۱۶۷ هزار و ۷۸۲ بلیت به فروش ۱۵ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۳۲۹ هزار تومانی دست پیدا کرد.

فیلم سینمایی موزیکال «بامبولک» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور داشت و توانست برنده ۲ پروانه زرین برای بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودک و نوجوان شود. امیرحسین رستمی، شهره سلطانی، مهرداد ضیایی، نیلوفر شهیدی و دانیال نوروش از جمله بازیگران این فیلم هستند. این فیلم نیز با فروش ۲۲۸ هزار و ۸۲ بلیت، ۱۴ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در «بچه مردم» گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغی‌پور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سید جواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع، مهبد جهان‌نوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی در نقش‌های اصلی حضور دارند. این فیلم با فروش ۱۶۸ هزار و ۹۶۹ بلیت به فروش ۱۳ میلیارد و ۵۹۹ میلیون و ۲۰۵ هزار تومانی دست یافت.

فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه‌کنندگی محسن شیرازی از ۲۰ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۸۸ هزار و ۳۷۸ بلیت به فروش ۱۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون و ۹۴۴ هزار تومانی دست یافت. در این فیلم سینا مهراد، پردیس احمدیه، فرهاد آییش، گوهر خیراندیش، سیاوش چراغی‌پور، ناهید مسلمی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، کمند امیرسلیمانی، محمد فیلی، آزاده اسماعیل‌خانی و علی مهربان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۲۴۰ هزار و ۳۹۲ بلیت به فروش ۱۲ میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۱۵۳ هزار تومان دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «پیشمرگ» به کارگردانی علی غفاری، نویسندگی صابر الله‌دادیان و علی غفاری و تهیه‌کنندگی آرش زینال‌خیری نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به دست بیاورد. مهدی نصرتی، الناز ملک، عبدالرضا نصاری، مهیار شاپوری، بهرام ابراهیمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. این فیلم با فروش حدود ۲۱۸ هزار و ۵۸ بلیت، ۱۱ میلیارد و ۸۱۱ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان فروش داشته است.

فیلم سینمایی «لاک پشت» به کارگردانی بهمن کامیار با بازی فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی، نازنین کریمی، صابر ابر، هومن برق‌نورد، آزیتا حاجیان، علیرضا آقاخانی و جمشید گرگین از ۲ مهر اکران خود را آغاز کرد. این فیلم با فروش ۱۲۷ هزار و ۵۲۹ بلیت به فروش ۱۱ میلیارد و ۵۲۱ میلیون و ۸۷۶ هزار تومانی دست پیدا کرد.

فیلم سینمایی «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته از ۱۲ آذر اکران خود را آغاز کرده است. احمد مهرانفر، حامد آهنگی، آناهیتا درگاهی، یوسف صیادی، سیاوش چراغی‌پور، مریم سعادت و پژمان جمشیدی ترکیب بازیگران این فیلم هستند. «طهران ۵۷» اولین فیلم پژمان جمشیدی است که پس از دستگیری اکران می‌شود. این فیلم با فروش ۱۲۵ هزار و ۶۲۰ بلیت توانست به فروش ۱۰ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تومانی برسد.

فیلم‌هایی که زیر ۱۰ میلیارد فروختند

فیلم سینمایی «دختر برقی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت از ۲۸ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. رایان سرلک و هیلدا کردبچه بازیگران کودک فیلم سینمایی «دختر برقی» هستند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصر نصیر، عباس محبوب و غلام قلندری از دیگر بازیگران این فیلم کودک هستند که با فروش ۱۲۶ هزار و ۶۶۹ بلیت به فروش ۸ میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۶۳ هزار تومانی دست یافت.

فیلم «صیاد» به کارگردانی جواد افشار و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی است و بازیگرانی چون علی سرابی، هومن برق‌نورد، مارال بنی آدم، نادر سلیمانی، محمدرضا هدایتی، ایوب آقاخانی، خیام وقارکاشانی، حامد شیخی، رز رضوی در آن ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم اکران خود را از ۲۰ فروردین آغاز کرده و با فروش ۹۷ هزار و ۴۰ بلیت، ۵ میلیارد و ۸۸۹ میلیون و ۹۷۳ هزار تومان فروخته است.

فیلم سینمایی «بی سروصدا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجیدرضا مصطفوی با فروش ۶۶ هزار و ۶۳۱ بلیت توانست ۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان فروش داشته باشد. «بی سروصدا» به قلم مشترک مهیار حمیدیان و مجیدرضا مصطفوی و با بازی پیمان معادی، مهران غفوریان، هانیه توسلی، فرشته حسینی، مهدی حسینی‌نیا، مسعود کرامتی، محمد شاکری، محمد زارع، عباس ایمانی، محمود موسوی، شیرین ضابطیان، امیر جنانی، صفر محمدی و زنده‌یاد حاتم مشمولی ساخته شده است.

فیلم سینمایی «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری و تهیه‌کنندگی علی اوجی اکران خود را از ۱۲ شهریور آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون صابر ابر، پژمان بازغی، مهران مدیری، علی شادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن پور، رؤیا جاویدنیا، نسیم ادبی و رایان سرلک حضور دارند. «آدم فروش» با نام اولیه «تابستان همان سال» ۴۷ هزار و ۸۱۳ بلیت بلیت فروخته و به فروش ۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «اسفند» به نویسندگی و کارگردانی دانش اقباشاوی درباره بخشی از زندگی شهید علی هاشمی از فرماندهان دفاع مقدس است که در آن رضا مسعودی، مهدی زمین‌پرداز، یاسین مسعودی، محمد عسگری و محمدرضا عقدایی یزدی بازی کرده اند. این فیلم با فروش ۲۷ هزار و ۸۱۳ بلیت، یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون و ۷۹۲ هزار تومان فروخت.

«های کپی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر ثقفی از ۱۲ آذر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. «های کپی» یک فیلم کمدی است که با بازی مرتضی عقیلی، ابوالفضل پورعرب و آناهیتا درگاهی ساخته شده است. در این فیلم مرتضی عقیلی در ۲ نقش متفاوت بازی کرده است. این فیلم ۱۴ هزار و ۹۹۹ بلیت فروخته و به فروش یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۲۳۲ هزار تومانی دست پیدا کرده است.

فیلم سینمایی «اتاقک گِلی» به کارگردانی محمد عسگری، از روز چهارشنبه ۱۵ مرداد اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد. این فیلم با بازی تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی و سعید زارعی توانست با فروش ۱۹ هزار و ۴۵۹ بلیت، یک میلیارد و ۲۵۹ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان فروش داشته باشد.

فیلم سینمایی «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآور محمد از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم کودک و نوجوان با فروش ۱۹ هزار و ۶۲۲ بلیت توانست به فروش ۱ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومانی دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «سالن ۴» به کارگردانی حسین ترک‌جوش و تهیه‌کنندگی روح‌الله حجازی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرده است. میلاد کی مرام، سارا رسول زاده، محسن قصابیان، ساغر قناعت، علی مردانه، علی صالحی و مهراوه شریفی نیا بازیگران این فیلم هستند. «سالن ۴» با فروش ۱۲ هزار و ۳۵۲ بلیت توانست به فروش یک میلیارد و ۵۹ میلیون تومانی دست پیدا کند.

کدام فیلم‌ها زیر یک میلیارد فروختند؟

فیلم سینمایی «برای رعنا» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته از ۵ آذر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در خلاصه داستان این درام اجتماعی - خانوادگی که نخستین فیلم ایمان یزدی محسوب می‌شود، آمده است: «عارف قصد دارد رکورد جهانی پرش با موتورسیکلت از رمپ را بشکند، اما درگیر ماجراهای خانوادگی می‌شود که او را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد». حامد بهداد، پانته‌آ پناهی‌ها، پیام احمدی‌نیا، هدیه بازوند، سهیل مستجابیان، نادر فلاح، امیر دژاکام، امین اسدی، رویا وحدتی، تصنیف حسینی بازیگران «برای رعنا» هستند. این فیلم توانست با فروش ۹ هزار و ۸۶۰ بلیت به فروش ۸۸۹ میلیون و ۲۰۹ هزار تومانی دست یافت.

فیلم سینمایی «آنجا همان ساعت» به کارگردانی سیروس الوند از چهارشنبه ۱۸ تیر اکران خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون پرویز پرستویی، ماهور الوند، شهرام حقیقت‌دوست، امیرحسین فتحی، شاهرخ فروتنیان، سعید پیردوست، سعید قراخانلو و … ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم ۸ هزار و ۵۷۰ بلیت فروخت و به فروش ۷۳۶ میلیون و ۲۲۴ هزار تومانی رسید.

پس از آن به ترتیب فیلم‌های «سینما متروپل» با ۶۹۶ میلیون تومان، «هر چی تو بگی» با ۵۰۹ میلیون تومان، «شاه نقش» با ۴۵۲ میلیون تومان، ««قرمز یواش» با ۳۷۹ میلیون تومان، «زعفرانیه ۱۴ تیر» با ۳۷۹ میلیون تومان، «سینما شهرقصه» ۳۶۳ میلیون تومان، «لیپار» با ۳۱۷ میلیون تومان، «بازی را بکش» ۲۵۷ میلیون تومان، «حرکت آخر» ۲۳۶ میلیون تومان، «صبح اعدام» ۲۱۳ میلیون تومان، «غیبت موجه» ۱۷۶ میلیون تومان، «وحشی» ۱۱۸ میلیون تومان، «عینک قرمز» ۱۰۱ میلیون تومان، «پاکول» ۸۷ میلیون تومان و «ترک عمیق» ۱۲ میلیون تومان در رده‌های پایین جدول فروش ۹ ماه اول سال قرار دارند.