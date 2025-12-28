به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با آغاز زمستان سرد در نوار غزه و استمرار پیامدهای بیش از دو سال جنگ با اسرائیل، بارشهای شدید باران، هزاران چادر خانوارهای آواره را در میان آوار و خرابهها غرق کرده و بحران انسانی را به مرحلهای خطرناک رسانده است.
آژانس امدادرسانی سازمان ملل (انروا) هشدار داد که کمبود پناهگاه مناسب، کاهش کمکهای انسانی و سرمای زمستان، زندگی میلیونها فلسطینی را بیش از گذشته در خطر قرار داده است.
بیش از دو سال پیش، رژیم صهیونیستی حمله گستردهای به نوار غزه آغاز کرد که به شهادت بیش از ۷۰ هزار فلسطینی و زخمی شدن حدود ۱۷۰ هزار نفر انجامید.
پس از این دوره طولانی خشونت، اکنون با وجود برقراری آتشبس، شرایط انسانی در غزه همچنان بحرانی و شکننده است.
