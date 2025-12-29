‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بشار مراد مدیر برنامه‌های بهداشتی جمعیت هلال احمر فلسطین در غزه با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از شبکه‌های آبرسانی در جریان جنگ اخیر تخریب شده‌اند، گفت: این وضعیت بسیاری از خانواده‌ها را ناچار به استفاده از آب‌های انتقالی کرده است که طبق نتایج آزمایشگاهی، حاوی ویروس‌ها و باکتری‌هایی هستند که موجب بروز بیماری‌های گوارشی می‌شوند.

وی افزود: مناطق مختلف غزه شاهد گسترش بیماری‌های عفونی گوارشی و آنفلوانزا به ویژه در میان کودکان است که در نتیجه تراکم جمعیت، سرمای شدید و آلودگی محیط زیست به وجود آمده اند.

مراد همچنین تاکید کرد که هلال احمر پیش از ورود سامانه بارشی اخیر، طرحی پیشگیرانه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارائه کمک‌های فوری تدوین کرده، اما این کمک‌ها همچنان بسیار کمتر از حداقل نیازهای واقعی جمعیت آسیب دیده غزه است.

