مقام بهداشتی غزه: رژیم صهیونیستی جنگی هدفمند علیه کودکان به راه انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب فلسطین، منیر البرش اعلام کرد: رژیم صهیونیستی از نخستین ساعات تجاوز، جنگی هدفمند علیه کودک فلسطینی به راه انداخته و جان، سلامت و رشد طبیعی وی را هدف قرار داده است؛ اقدامی که در چارچوب طرحی سازمانیافته برای محو نسلها و تهدید آینده جمعیتی ملت فلسطین» ارزیابی میشود.
وی افزود: بر اساس آمارهای وزارت بهداشت غزه، رژیم اشغالگر از آغاز جنگ تاکنون بهطور مستقیم بیش از ۲۰ هزار کودک را به شهادت رسانده و ۴۴ هزار کودک دیگر دچار جراحات شدید شدهاند.
البرش تأکید کرد: اسرائیل دست به هدفگیری گستردهای زده که در واقع از چارچوب عملیات نظامی فراتر رفته و به سیاست نسلکشی نظاممند کودکان فلسطینی شباهت دارد.
این مقام بهداشتی در غزه تصریح کرد: اشغالگران تنها به کشتار کودکان از طریق بمباران بسنده نکردهاند، بلکه از روزهای نخست، از ورود مکملهای غذایی ویژه کودکان و زنان باردار از جمله شیر، کلووید، اسید فولیک، آهن و سایر عناصر اساسی برای رشد سالم جنین و کودک جلوگیری کردهاند.
وی تأکید کرد: این ممنوعیت عامدانه و هدفمند است و با هدف ایجاد نسلی دچار ناهنجاریهای رشدی، عقبماندگی ذهنی، کوتاهقدی و مشکلات جدی سلامت طراحی شده که ممکن است پیامدهای آن سالها بعد آشکار شود.
مدیرکل وزارت بهداشت غزه ادامه داد: شواهد خطرناکی به صورت عینی ثبت شده است؛ بهگونهای که از آغاز جنگ تاکنون ۱۵۶ جنین با ناهنجاریهای مادرزادی متولد شدهاند که اغلب آنان به دلیل شدت ناهنجاریها پس از تولد فوت کرده اند که از آن جمله میتوان به نوزادانی اشاره کرد که بدون بینی یا با اندامهای ناقص به دنیا آمدهاند.
البرش در پایان خاطرنشان کرد: این شاخصها بدون تردید نشان میدهد که رژیم اشغالگر اسرائیل همانگونه که به کودکان زنده حمله میکند، رحمها را نیز هدف گرفته است.
