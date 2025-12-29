دریافت 27 MB کد خبر 6705523 https://mehrnews.com/x39ZPr ۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۶ کد خبر 6705523 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۶ غروب امروز سامانۀ برفی وارد کشور میشود سازمان هواشناسی اعلام کرد صبح فردا اولین بارش برف در شمال تهران، قزوین و البرز نمایان میشود. کپی شد مطالب مرتبط پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان ۸ دیماه تمامی محورهای مواصلاتی خوزستان باز است سلیمی: بیش از ۵ هزار کیلومترباند از محورهای کرمانشاه برفروبی شد برچسبها تهران قزوین البرز سازمان هواشناسی بارش برف سامانه بارشی
