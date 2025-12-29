بارش شدید برف و باران برق ۷۵ روستای لرستان را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش‌های شدید برف و باران در روز جاری، بخش‌هایی از استان لرستان را با مشکلات زیرساختی به‌ویژه در حوزه برق‌رسانی مواجه کرده است.

شدت بارش‌ها، که عمدتاً به‌صورت برف بوده، موجب شکستگی چندین پایه برق و سقوط شبکه فشار متوسط در برخی مناطق شده و اختلال گسترده‌ای در شبکه توزیع برق به‌وجود آورده است.

خسارت گسترده به شبکه برق در ذلقی و تیتکان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان دراین‌باره گفت: به‌دلیل شدت بارش‌ها در شهر تیتکان (بزنوید) و بخش ذلقی، خسارت قابل توجهی به شبکه توزیع برق وارد شده است.

شیرزاد جمشیدی اظهار کرد: در پی این شرایط جوی، چندین پایه برق دچار شکستگی شده و سقوط شبکه فشار متوسط، موجب قطع برق ۷۵ روستای این منطقه شد.

وی با اشاره به گستردگی آسیب‌ها افزود: شرایط جوی نامناسب و حجم بالای برف، عملیات دسترسی و ترمیم شبکه را با دشواری‌های فراوانی همراه کرده است.

برق ۳۰ روستا وصل شد / ۴۵ روستا همچنان بی‌برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی و جهادی پرسنل توزیع برق شهرستان و نیروهای مستقر در تیتکان، تاکنون برق ۳۰ روستا از مناطق آسیب‌دیده مجدداً وصل شده است.

جمشیدی تصریح کرد: متأسفانه ۴۵ روستای باقی‌مانده به‌دلیل نبود راه دسترسی مناسب و صعب‌العبور بودن مسیرها همچنان با قطعی برق مواجه هستند، اما به محض بازگشایی مسیرها، عملیات برق‌رسانی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

قطعی برق در برخی مناطق دیگر استان

در ادامه، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان نیز به وضعیت سایر نقاط استان اشاره کرد.

حکمت بیرانوند گفت: در حال حاضر، ۱۰ روستا از منطقه گلی‌چاس بخش ززوماهرو از توابع شول‌آباد نیز به‌دلیل شدت بارش‌ها دچار قطعی برق شده‌اند.

وی افزود: اکیپ‌های عملیاتی شرکت توزیع برق در حال اعزام به این مناطق هستند و اقدامات لازم برای شناسایی محل آسیب و رفع خاموشی‌ها در دستور کار قرار دارد.

تلاش برای برق‌رسانی کامل در کوتاه‌ترین زمان

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق لرستان تأکید کرد: با وجود شرایط سخت جوی، سرمای شدید و صعب‌العبور بودن برخی مسیرها، تمام تلاش مجموعه شرکت توزیع نیروی برق استان بر این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برق تمامی مناطق آسیب‌دیده به‌طور کامل وصل شود.

وی از شهروندان و روستاییان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا آسیب به شبکه برق، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی شرکت توزیع برق اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.