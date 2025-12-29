به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ دوشنبه هشتم دی ماه ۱۴۰۴؛ تداوم فعالیت سامانهای بارشی و ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
امروز در سطح استان ابرناکی و رگبار باران و رعد و برق گاه رگبار نسبتاً شدید باران، تگرگ و تند باد لحظهای پیش بینی میشود که سبب آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در ترددهای دریایی خواهد شد.
از ساعات ظهر امروز بارشها در نیمه غربی استان به اتمام میرسد و تمرکز بارشها تا ساعات صبح سه شنبه ۹ دی، در نیمه شرقی استان مورد انتظار است.
طی ساعات صبح تا ظهر سه شنبه، رگبار پراکنده باران و رعد و برق بر روی تنگه هرمز و پارهای نقاط شرقی استان پیش بینی میشود و سپس این سامانه بارشی از استان خارج خواهد شد.
توصیه میشود در این مدت تمهیدات لازم صورت پذیرد و از قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی، ترددهای غیر ضرور جادهای و روستایی، صعود به ارتفاعات و چرای دام خودداری شود.
خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نیز از بعدازظهر امروز تا پایان روز چهارشنبه دهم دی با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی تا جنوب غربی، مواج خواهد شد. بیشینه سرعت باد بویژه در روز سه شنبه به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲ متر خواهد رسید لذا تمهیدات لازم در تمامی بنادر استان صورت پذیرد و از دریا روی اجتناب گردد.
به لحاظ دمایی از بامداد سه شنبه تا پایان هفته جاری، کاهش محسوس دمای کمینه بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی میشود و توصیه میشود تمهیدات لازم در خصوص حفظ محصولات کشاورزی به کار گرفته شود.
