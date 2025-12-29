درخواست پرسپولیس برای سفر زمستانی به قطر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های نیم فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران در حالی به اتمام رسید که پرسپولیس از ۱۵ مسابقه خود صاحب ۲۸ امتیاز شد تا این تیم رتبه دوم جدول را کسب کند.

اوسمار ویه‌را که پس از جدایی وحید هاشمیان توانست با پرسپولیس در ۶ مسابقه اخیر در لیگ برتر ۵ پیروزی و یک تساوی به دست آورد خواستار برگزاری اردوی خارجی شده است. باشگاه پرسپولیس نیز حضور در کشور قطر را به سرمربی تیم پیشنهاد داد که مورد پذیرش اوسمار قرار گرفته است.

از این رو مدیران باشگاه پرسپولیس در حال رایزنی برای کسب مجوزهای لازم جهت برگزاری اردوی برون مرزی خود هستند تا بتواند اردوی ۸ روزه‌ای را در کمپ اسپایر قطر برگزار کند.

اسپایر که تا پایان جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا یکی از مجهزترین مکان‌های اردویی تیم‌های ورزشی بخصوص باشگاه‌های بزرگ فوتبال دنیا بود در یک سال گذشته چندان مورد استفاده قرار نگرفته است تا بخش‌هایی از این مجموعه به حالت نیمه تعطیل درآید. با این حال باشگاه پرسپولیس در صدد برگزاری این اردوست تا دور از سرمای تهران بتوانند تمرینات منظم خود را برگزار کنند و با دو تیم نیز بازی تدارکاتی برگزار کنند.

تکلیف اردوی خارجی پرسپولیس در روز چهارشنبه مشخص خواهد شد و باید دید آیا پرسپولیس در اسپایر قطر تمرینات خود را دنبال خواهد کرد یا سفر کوتاه مدتی به جزیره کیش خواهد داشت تا در انجا اردوی چند روزه‌ای را در تعطیلات زمستانی پشت سر بگذارد.