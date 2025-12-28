به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوراللهی هافبک ایرانی تیم اتحاد کلبا امارات، با پیشنهادی شگفت‌انگیز از سوی دو باشگاه لیگ برتر ایران برای حضور در نقل و انتقالات زمستانی روبه‌رو شده است پیشنهادی که از نظر مالی در سطحی بی‌سابقه در فوتبال ایران قرار دارد.

هافبک پیشین پرسپولیس که به‌دلیل اختلاف نظر با امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران، مدت‌هاست جایی در فهرست ملی‌پوشان ندارد، در لیگ امارات نمایش‌های قابل توجهی از خود به جا گذاشته و همین عملکرد خوب باعث شده دوباره به یکی از گزینه‌های جذاب بازار نقل و انتقالات تبدیل شود.

طبق شنیده‌ها، رقم پیشنهادی ارائه‌شده به این بازیکن به حدی بالاست که در صورت بازگشت او به لیگ برتر ایران و پذیرش یکی از این پیشنهادها، نوراللهی با قرارداد سالانه‌ای حدود ۲۰۰ میلیارد تومان، به گران‌قیمت‌ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر ایران تبدیل خواهد شد.

با این حال، نوراللهی تاکنون واکنش رسمی به این پیشنهادها نشان نداده و موضوع مهم دیگر، قرارداد او با باشگاه اتحاد کلبا است. این هافبک ایرانی تا پایان فصل جاری با تیم اماراتی قرارداد دارد و برای جدایی در نیم‌فصل، باشگاه‌های خواهان او باید رضایت‌نامه اتحاد کلبا را نیز دریافت کنند؛ موضوعی که می‌تواند روند این انتقال احتمالی را با چالش‌هایی همراه کند.

باید دید در نهایت نورالهی چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا فوتبال ایران شاهد یکی از بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین انتقال‌های تاریخ خود خواهد بود یا خیر.