  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

پس از یک بازیکن گرانقیمت؛

دومین خروجی قطعی زمستانی پرسپولیس مشخص شد/ جدایی دو بازیکن مشروط شد

دومین خروجی قطعی زمستانی پرسپولیس مشخص شد/ جدایی دو بازیکن مشروط شد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس قبل از ترک تهران اسامی بازیکنانی که باید در نیم فصل از این تیم جدا شوند را به مسئولان باشگاه اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تهران را برای پشت سر گذاشتن تعطیلات کوتاه مدت کریسمس ترک کرد که لیست دو نفره خروج به باشگاه پرسپولیس ارائه کرد.

سرمربی برزیلی سرخپوشان پایتخت که از یک ماه پیش درخواست توافق بر سر فسخ قرارداد با سرژ اوریه را کتبی اعلام کرده بود حالا از پیمان حدادی مدیرعامل این باشگاه خواست تا فرشاد احمدزاده را نیز کنار بگذارند.

اوسمار در حالی تصمیم به جدایی احمدزاده گرفت که هافبک پرسپولیس از زمان حضور این مربی به عنوان یکی از بازیکنان تعویضی مؤثر وارد میدان می‌شد و تأثیرگذاری او در جریان پیروزی مقابل شمس آذر قزوین نیز مشهود بود.

با این حال اوسمار به دلیل ترافیک بالا در پست هافبک‌های نفوذی و عدم تغییر پست احمدزاده تصمیم گرفت هافبک باتجربه را در لیست مازاد قرار دهد تا احمدزاده که دنبال افزایش مبلغ قراردادش بود حالا بر سر جدایی با باشگاه توافق کند.

احمدزاده قرار است هفته آینده راهی باشگاه پرسپولیس شده و بر سر فسخ قرارداد خود با مدیرعامل باشگاه به توافق برسد.

شایان ذکر است اوسمار برای جدایی بازیکنان جوان این تیم نظیر مجتبی فخریان و محمدحسین صادقی نیز پیش شرط جذب بازیکن به عنوان جانشین مناسب برای انها را در نظر گرفته است در غیر اینصورت با جدایی قطعی یا قرضی سایر نفرات موافق نیست.

کد خبر 6705657
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها