دومین خروجی قطعی زمستانی پرسپولیس مشخص شد/ جدایی دو بازیکن مشروط شد

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تهران را برای پشت سر گذاشتن تعطیلات کوتاه مدت کریسمس ترک کرد که لیست دو نفره خروج به باشگاه پرسپولیس ارائه کرد.

سرمربی برزیلی سرخپوشان پایتخت که از یک ماه پیش درخواست توافق بر سر فسخ قرارداد با سرژ اوریه را کتبی اعلام کرده بود حالا از پیمان حدادی مدیرعامل این باشگاه خواست تا فرشاد احمدزاده را نیز کنار بگذارند.

اوسمار در حالی تصمیم به جدایی احمدزاده گرفت که هافبک پرسپولیس از زمان حضور این مربی به عنوان یکی از بازیکنان تعویضی مؤثر وارد میدان می‌شد و تأثیرگذاری او در جریان پیروزی مقابل شمس آذر قزوین نیز مشهود بود.

با این حال اوسمار به دلیل ترافیک بالا در پست هافبک‌های نفوذی و عدم تغییر پست احمدزاده تصمیم گرفت هافبک باتجربه را در لیست مازاد قرار دهد تا احمدزاده که دنبال افزایش مبلغ قراردادش بود حالا بر سر جدایی با باشگاه توافق کند.

احمدزاده قرار است هفته آینده راهی باشگاه پرسپولیس شده و بر سر فسخ قرارداد خود با مدیرعامل باشگاه به توافق برسد.

شایان ذکر است اوسمار برای جدایی بازیکنان جوان این تیم نظیر مجتبی فخریان و محمدحسین صادقی نیز پیش شرط جذب بازیکن به عنوان جانشین مناسب برای انها را در نظر گرفته است در غیر اینصورت با جدایی قطعی یا قرضی سایر نفرات موافق نیست.