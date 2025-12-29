مسئولان تراکتور بلیت را ارزان کردند تا مردم به ورزشگاه بیایند!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، در راستای قدردانی از هواداران و تسهیل شرایط حضور پرشور آنان در دیدار مقابل ملوان بندرانزلی، با پیگیری مدیریت باشگاه تراکتور و مساعدت اسپانسر باشگاه، قیمت بلیت این مسابقه با لحاظ تخفیف ویژه به ۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

هوادارانی که پیش از این بلیت ۲۰۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند، مبلغ ۱۵۰ هزار تومان در کیف پول کاربری آنان در سامانه رسمی بلیت‌فروشی باقی خواهد ماند.

تخفیف ۱۵۰ هزار تومانی فقط برای هوادارانی شامل می‌شود که بلیت اینترنتی خریداری می‌کنند و هواداران گرامی جهت بهره‌مندی از این تخفیف بایستی از سامانه مربوطه اقدام به تهیه بلیت الکترونیکی نمایند.

بلیت‌فروشی دیدار تیم‌های تراکتور و ملوان بندرانزلی (معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال) به‌صورت اینترنتی برای آقایان و بانوان آغاز شده است.

شایان ذکر است دیدار دو تیم از ساعت ۱۶:۳۰ فردا سه شنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور در حالی تصمیمبه کاهش ۷۵ درصدی قیمت بلیت بازی این تیم گرفته است که در چند روز گذشته جنجال بی سابقه‌ای از سوی محمدرضا زنوزی مالک این باشگاه مبنی بر کناره گیری از لیگ برتر مطرح شده بود اما حالا تصمیم به کاهش قیمت بلیت برای تسهیل حضور هواداران این تیم گرفته شده است.