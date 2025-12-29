روزهای تلخ استقلال و چند تیم دیگر/ بردهای متفاوت پرسپولیس و سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در حالی با حفظ تیمهای صدر و قعر جدول همراه بود که نتایج سایر بازیها تأثیر بسزایی در جایگاه تیمها داشت.
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران با نتایجی همراه شد که هم جایگاه مدعیان را شفافتر کرد و هم بار دیگر نشان داد فوتبال ایران فقط به تیمهای پرستاره متکی نیست. استقلال خوزستان با نمایشی حسابشده توانست قدرت فنی خود را به رخ بکشد، پرسپولیس به روند بردهای اقتصادیاش ادامه داد و سپاهان با بردی دراماتیک صدر جدول را تثبیت کرد. این هفته، هفته تأیید مدعیان و هشدار جدی به رقبا بود.
نمایش توان فنی با کمترین امکانات
استقلال خوزستان در یکی از مهمترین نتایج هفته پانزدهم، با پیروزی ۲ بر صفر مقابل ذوبآهن نشان داد که همچنان میتواند فراتر از بضاعت مالی و امکانات خود ظاهر شود. این تیم با انضباط تاکتیکی و استفاده درست از موقعیتها، حریف خود را با بازیکنان جوانی که داشت از پیش رو برداشت تا بار دیگر ثابت کند در لیگ برتر، سازماندهی و تفکر فنی میتواند جای خالی ستارهها را پر کند.
بردهای اقتصادی و امضای اوسمار
پرسپولیس در ادامه روند امتیازگیری خود، در رفسنجان با نتیجه یک بر صفر از سد مس گذشت. بردی که شاید زیبا نبود اما دقیقاً همان چیزی بود که اوسمار ویهرا میخواست. سرخها با این پیروزی به ۲۸ امتیاز رسیدند و اوسمار با کسب ۱۶ امتیاز از ۱۸ امتیاز ممکن، کارنامهای قابل توجه از زمان حضورش روی نیمکت پرسپولیس به ثبت رساند.
روزهای تلختر از زهر برای ایرالکو!
آلومینیوم اراک سومین شکست متوالی خود در لیگ برتر را در خانه مقابل ملوان بندرانزلی تجربه کرد. این تیم در ۵ دیدار اخیر خود تنها دو تساوی کسب کرده است تا روند مطلوب ابتدای فصل خود را کاملاً از دست بدهد و حالا جزو بدترین تیمها با حضور درب رتبه سیزدهم قرار بگیرد.
هدیه گلگهر به سیرجان
شکست یک بر صفر استقلال مقابل گلگهر در آخرین دیدار هفته پانزدهم، معادلات بالای جدول را تغییر داد. پرسپولیس با استفاده از این نتیجه، در رده دوم جدول قرار گرفت و نیمفصل نخست لیگ را با ۲۸ امتیاز به پایان رساند؛ جایگاهی که میتواند انگیزهای مضاعف برای سرخها در نیمفصل دوم باشد اما حالا استقلالیها با فشار مضاعف باید به مصاف سپاهان در دیدار معوقه خود از دور رفت لیگ برتر فصل جاری بروند.
صدرنشینی با گل دقیقه نودی
سپاهان اصفهان در ادامه روزهای پرفروغ خود، دست از بردن برنداشت. شاگردان محرم نویدکیا در دیداری سخت مقابل چادرملو اردکان، در واپسین ثانیهها توسط انزو کریولی به گل پیروزی رسیدند تا با ۳۰ امتیاز و یک بازی کمتر، صدرنشینی خود در پایان هفته پانزدهم را قطعی کنند. سپاهان حالا مدعی جدیترین گزینه قهرمانی در نیمفصل دوم به شمار میرود.
هفته پانزدهم لیگ برتر با تثبیت جایگاه مدعیان و درخشش تیمهایی فراتر از انتظار به پایان رسید؛ هفتهای که نشان داد رقابت در نیمفصل دوم، سختتر و نفسگیرتر از همیشه خواهد بود.
نتایج بازیهای هفته پانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:
* استقلال خوزستان ۲ - ذوب آهن اصفهان صفر
* مس رفسنجان صفر - پرسپولیس یک
* آلومینیوم اراک صفر - ملوان یک
* شمس آذر قزوین صفر - تراکتور تبریز صفر
* فجرسپاسی یک - فولاد خوزستان ۲
* پیکان صفر - خیبر خرم آباد صفر
* سپاهان اصفهان یک - چادرملو اردکان صفر
* گل گهر سیرجان یک - استقلال تهران صفر
