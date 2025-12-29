به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مرکز این زمین لرزه با عمق ۵.۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۴۰.۵۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۲۰.۶۹ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.