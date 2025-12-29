  1. جامعه
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر کالیفرنیا را لرزاند

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر، روز دوشنبه ۱۵ کیلومتری شمال غربی سوزانویل در کالیفرنیا را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مرکز این زمین لرزه با عمق ۵.۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۴۰.۵۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۲۰.۶۹ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

