به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مرکز این زمین لرزه با عمق ۵.۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۴۰.۵۴ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۲۰.۶۹ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
سازمان زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرد زمین لرزهای به بزرگی ۵ ریشتر، روز دوشنبه ۱۵ کیلومتری شمال غربی سوزانویل در کالیفرنیا را لرزاند.
