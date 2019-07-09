تصاویر ماهواره ای از شکاف صحرای مجاوه پس از زلزله کالیفرنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، زلزله‌هایی شدید در کالیفرنیا به ایجاد شکافی در صحرای مجاوه در جنوب این ایالت منجر شده است.

این درحالی است که در تصاویر ماهواره‌ای شرکت Plant Labs این ترک عظیم و تازه ۱۱ مایلی به طور کامل مشخص است. این شکاف پس از دومین زلزله بزرگ در ایالت کالیفرنیا به وجود آمده است.

زلزله اول ۷.۱ ریشتر و چنان قدرتمند بود که ساختمان‌ها را لرزاند. پس از آن یک زلزله ۶.۶ ریشتری در همان منطقه سبب شد جاده‌ها ترک بخورند و حداقل یک ساختمان ویران شد. البته تاکنون هیچ جراحت یا کشته‌ای در نتیجه این زلزله‌ها گزارش نشده است.

این درحالی است که دانشمندان معتقدند زلزله‌های بیشتری در این ایالت اتفاق می‌افتد، اما احتمال اندکی وجود دارد آنها قدرتمندتر از زلزله مذکور باشند.