  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶

تصاویر ماهواره ای از شکاف صحرای مجاوه پس از زلزله کالیفرنیا

تصاویر ماهواره ای از شکاف صحرای مجاوه پس از زلزله کالیفرنیا

زلزله ای شدید که کالیفرنیا را لرزاند به ایجاد شکافی ۱۱ مایلی در صحرای مجاوه منجر شده است. این شکاف در تصاویر ماهواره ای قابل رصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، زلزله‌هایی شدید در کالیفرنیا به ایجاد شکافی در صحرای مجاوه در جنوب این ایالت منجر شده است.

این درحالی است که در تصاویر ماهواره‌ای شرکت Plant Labs این ترک عظیم و تازه ۱۱ مایلی به طور کامل مشخص است. این شکاف پس از دومین زلزله بزرگ در ایالت کالیفرنیا به وجود آمده است.

زلزله اول ۷.۱ ریشتر و چنان قدرتمند بود که ساختمان‌ها را لرزاند. پس از آن یک زلزله ۶.۶ ریشتری در همان منطقه سبب شد جاده‌ها ترک بخورند و حداقل یک ساختمان ویران شد. البته تاکنون هیچ جراحت یا کشته‌ای در نتیجه این زلزله‌ها گزارش نشده است.

این درحالی است که دانشمندان معتقدند زلزله‌های بیشتری در این ایالت اتفاق می‌افتد، اما احتمال اندکی وجود دارد آنها قدرتمندتر از زلزله مذکور باشند.

کد مطلب 4661855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها