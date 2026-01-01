سیدعلی کشاورز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: آجیل‌ها ارزش تغذیه‌ای بالایی دارند و سرشار از چربی‌های مفید، ویتامین‌ها و املاح هستند، اما مصرف آن‌ها باید در حد اعتدال باشد. هر ماده غذایی حتی اگر سالم باشد، در صورت پرخوری می‌تواند برای بدن مضر شود.

وی افزود: در مورد شیرینی‌هایی که معمولاً خانواده‌ها به‌ویژه در فصل سرما و دورهمی‌ها تهیه می‌کنند نیز باید دقت شود؛ این خوراکی‌ها کالری بالایی دارند و ارزش تغذیه‌ای پایینی دارند، به‌ویژه اگر تحرک و فعالیت بدنی کم باشد.

چه خوراکی‌هایی در فصل سرما بدن را گرم و سالم نگه می‌دارند؟

این متخصص تغذیه با اشاره به خوراکی‌های مناسب فصل سرد گفت: مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه مانند پرتقال، گوجه‌فرنگی و خیار می‌تواند ویتامین‌های مورد نیاز بدن، به‌ویژه ویتامین C، را تأمین کند. بهتر است این مواد غذایی به‌ویژه در وعده صبحانه یا ابتدای روز مصرف شوند تا جذب بهتری داشته باشند.

کشاورز ادامه داد: در شهرهای بزرگ که آلودگی هوا وجود دارد، مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی کمک کند.

کنترل وزن و اصلاح عادات غذایی؛ توصیه‌ای مهم برای مادران باردار

وی با اشاره به اهمیت اصلاح عادات غذایی به‌ویژه در دوران بارداری تصریح کرد: در سه ماهه اول بارداری، افزایش وزن زیادی مورد نیاز نیست و مادران باید بر اساس نیاز واقعی بدن غذا مصرف کنند. اگر اضافه وزن از همان ابتدا کنترل نشود، در ماه‌های بعدی می‌تواند مشکل‌ساز شود.

این متخصص تغذیه افزود: معمولاً از ماه چهارم تا هفتم بارداری اشتهای مادر افزایش پیدا می‌کند و در این دوران با انتخاب وعده‌های کوچک و سالم می‌توان اشتها را مدیریت کرد. در نهایت، افزایش وزن متعادل و حدود چهار کیلوگرم در مسیر درست بارداری، نشان‌دهنده تغذیه مناسب و سلامت مادر و جنین است.

کشاورز تاکی کزد: اصلاح عادات غذایی، مصرف متعادل خوراکی‌های پرکالری، توجه به میوه‌ها و سبزیجات تازه و کنترل وزن، نه‌تنها در فصل سرما بلکه در تمام مراحل زندگی، نقش کلیدی در حفظ سلامت بدن دارد.»