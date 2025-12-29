قائم پناه: دولت به دنبال حفظ رضایت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در جریان سفر به استان تهران و پس از بازدید از روند پیشرفت طرح فاضلاب پرند، بر تداوم اجرای طرحهای زیربنایی و اولویت دولت برای مدیریت چالشهای آبی و اقتصادی تأکید کرد.
قائمپناه با اشاره به شرایط کشور گفت: دولت با وجود فشارهای اقتصادی، تهدیدهای طبیعی از جمله کاهش بارندگی، محدودیتهای ارزی و نیز پیامدهای جنگ ۱۲ روزه، با تکیه بر انسجام ملی و همراهی مردم در تلاش است از چالشهای آبی و اقتصادی عبور کند و رضایت عمومی را حفظ کند.
وی با بیان اینکه مسائل آب تهران از چالشهای مهم دولت است، افزود: در این مسیر از تلاشهای مجموعههای مسئول از جمله وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب قدردانی میکنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره تأمین مالی طرح فاضلاب پرند نیز تصریح کرد: بودجههای مصوب این پروژه تاکنون بهطور کامل تخصیص یافته و این روند ادامه خواهد داشت. امیدواریم تا پایان سال، پروژه فاضلاب پرند تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
قائمپناه همچنین با تأکید بر رویکرد پاسخگویی دولت گفت: اگر در جایی کوتاهی شده یا مشکلی پیش آمده، از مردم عذرخواهی میکنیم. هدف ما عبور از شرایط سخت کنونی، از جمله تنش آبی و فشارهای اقتصادی، با مدیریت، انسجام ملی و صبوری مردم است.
