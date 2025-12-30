به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بعد از ظهر سه شنبه در جلسه جمع‌بندی سفر خود و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به استان تهران، با اشاره به شرایط خاص این سفر گفت: به‌دلیل ماهیت پیگیری‌محور این سفر، عملاً فرصت پرداختن به برنامه‌های نمایشی و شادی‌آفرین وجود نداشت و تمرکز ما بر حل مسائل اجرایی و اقتصادی استان بود.

او با مقایسه وضعیت تهران با سایر استان‌ها افزود: در برخی استان‌ها، زمینه راه‌اندازی صنایع جدید در حوزه‌هایی مانند فولاد، کشاورزی و پتروشیمی با مشارکت بخش خصوصی فراهم است و دولت نیز از این روند حمایت می‌کند، اما در تهران تمرکز اصلی ما بر استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و رفع گلوگاه‌های فعلی بود.

قائم‌پناه با تأکید بر اهمیت تأمین سرمایه در گردش صنایع گفت: پیش از این جلسه، نشست‌هایی برای پیگیری پرداخت تسهیلات، به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش برگزار شد؛ نه برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید، بلکه برای فعال نگه‌داشتن واحدهای موجود.

او از نقش وزارتخانه‌ها و مدیران استانی در این مسیر سخن گفت و افزود: وزارت صمت، جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه با پیگیری معاونت اقتصادی استانداری، مأمور شده‌اند تا با تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، چرخ صنایع استان را با سرعت بیشتری به حرکت درآورند. همچنین ظرفیت‌های گردشگری نیز باید در این مسیر فعال شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با ارائه آماری از عملکرد مالی دولت در استان تهران توضیح داد: در سال ۱۴۰۳، بودجه مصوب استان حدود ۸۸۰ میلیارد تومان بود، اما میزان پرداختی به بیش از ۳ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان رسید؛ رقمی معادل بیش از ۵۱۲ درصد بودجه مصوب. علت این افزایش، سیاست دولت در اولویت دادن به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، به‌ویژه پروژه‌هایی با پیشرفت بالای ۵۰، ۶۰، ۷۰ و حتی ۹۰ درصد بوده است.

او افزود: تمرکز بر اتمام این پروژه‌ها باعث شد منابع بیشتری به آن‌ها اختصاص یابد تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

قائم‌پناه با اشاره به وضعیت بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ نیز گفت: برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ همت اعتبار مصوب شده که تاکنون حدود ۸۴ درصد آن در سطح ملی تخصیص یافته است. بودجه دستگاه‌های اجرایی استان حدود هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان بوده که در ۹ ماهه نخست، حدود ۸۱ درصد آن پرداخت شده است.

او در عین حال به کاهش پرداخت‌ها در برخی بخش‌های استانی اشاره کرد و گفت: در حالی که برای استان باید ۵۲۳ میلیارد تومان پرداخت می‌شد، تاکنون حدود ۹۷ میلیارد تومان، معادل ۳۸ درصد، تخصیص یافته است. این کاهش نیازمند بررسی دقیق از سوی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مسئول است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: هدف این جلسات، شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و تسریع در اجرای طرح‌هاست. دولت مصمم است با تمرکز بر پروژه‌های نیمه‌تمام و حمایت هدفمند از صنایع، مسیر توسعه استان تهران را با جدیت دنبال کند.